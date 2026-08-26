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가계대출 금리 석 달째 상승…주담대 2년 8개월 만에 최고

이성훈 기자
작성 2026.08.26 14:19 조회수
가계대출 금리 석 달째 상승…주담대 2년 8개월 만에 최고
▲ 자료화면

지난달 시장금리 상승 등의 영향으로 가계대출 금리가 석 달째 올랐습니다.

한국은행이 오늘(26일) 발표한 '금융기관 가중평균 금리' 통계에 따르면, 지난 7월 중 예금은행 가계대출 가중평균금리(신규취급액 기준)는 연 4.64%로, 전월보다 0.14%포인트(p) 올랐습니다.

4월(4.43%) 이후 3개월 연속 상승했습니다.

가계대출 중 주택담보대출(4.48%)과 일반 신용대출(5.97%) 금리는 각 0.12%p, 0.25%p 올랐습니다.

주택담보대출 금리는 2023년 11월(4.48%) 이후 2년 8개월 만에, 일반 신용대출 금리는 2024년 12월(6.15%) 이후 1년 7개월 만에 각각 최고치였습니다.

전세자금 대출 금리도 4.19%로 0.12%p 상승했습니다.

주택담보대출 중 고정형 금리 비중은 31.9%로, 전월보다 5.8%p 줄었습니다.

작년 11월(90.2%) 이후 9개월 연속 비중이 줄어 2014년 2월(31.8%) 이후 12년 5개월 만에 최저치를 기록했습니다.

김성준 한은 금융통계팀장은 "변동금리보다 고정금리가 더 높아서 소비자들이 당장 낮은 금리를 선택하는 경향이 있다"고 설명했습니다.

실제 고정형 주택담보대출 금리는 4.76%로, 전월보다 0.23%p 올라 작년 10월(3.97%) 이후 10개월 연속 상승했습니다.

변동형 주택담보대출 금리는 0.08%p 오른 4.35%로 고정형보다 0.41%p 낮았습니다.

김 팀장은 8월 금리 전망과 관련, "8월 초 시장금리가 하락했다가 다시 상승하는 추세"라며 "평균적으로 보면 장기금리는 조금 떨어졌고, 단기금리는 조금 오르는 상황이어서 월말까지 지켜봐야 한다"고 말했습니다.

7월 기업 대출 금리는 4.20%로, 전월보다 0.07%p 하락했습니다.

대기업 대출 금리가 4.18%로 0.01%p 오른 반면, 중소기업 대출 금리가 4.22%로 0.16%p 내렸습니다.

은행들의 생산적 금융 확대와 영업적 판단 등이 금리 수준에 영향을 미친 것으로 보인다는 게 한은 분석입니다.

가계와 기업을 통틀어 전체 은행권 대출금리는 0.04%p 내린 4.27%로 집계됐습니다.

월 저축성 수신(예금) 금리(신규 취급액 기준)는 연 3.21%로, 전월보다 0.13%p 상승했습니다.

지난 4월(2.92%) 이후 넉 달째 올랐습니다.

정기예금 등 순수저축성예금 금리(3.16%)와 금융채·CD(양도성예금증서) 등 시장형 금융상품 금리(3.48%)가 각각 0.14%p, 0.12%p 높아졌습니다.

은행권 전체 대출 금리는 내리고 예금 금리는 오르면서 은행 신규 취급액 기준 대출 금리와 수신 금리의 차이, 즉 예대금리차(1.06%p)는 0.17%p 줄었습니다.

예대금리차는 올해 2월(1.43%p) 이후 6개월 연속 축소됐습니다.

잔액 기준 예대금리차(2.22%p)도 0.05%p 줄었습니다.

은행 외 금융기관들의 예금 금리(1년 만기 정기예금·예탁금 기준)는 상호저축은행(4.21%), 신용협동조합(3.56%), 상호금융(3.25%)에서 각 0.47%p, 0.13%p, 0.15%p 상승했습니다.

새마을금고(3.48%)만 0.05%p 하락했습니다.

대출 금리는 상호저축은행(10.51%), 신용협동조합(5.16%), 새마을금고(5.15%)에서 각 1.03%p, 0.14%p, 0.48%p 오르고, 상호금융(4.61%)에서 0.15%p 내렸습니다.

(사진=연합뉴스)
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