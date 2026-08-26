국토장관 "신규 택지에 용산 포함 안 돼…탄천 자료 검토할 것"

▲ 오세훈 서울시장(왼쪽)과 김윤덕 국토교통부 장관이 26일 서울 모처의 한 식당에서 용산공원을 활용한 주택 공급 등 서울 주택 문제를 협의한 뒤 나서고 있다.

김윤덕 국토교통부 장관과 오세훈 서울시장이 오늘(26일) 다시 만나 주택 공급 관련 현안을 논의했으나 용산공원을 활용한 공급 문제를 두고 견해 차를 좁히지 못했습니다.김 장관은 서울 모처에서 오 시장과 회동한 뒤 언론 브리핑에서 "(용산공원 관련) 의견 접근은 안 되고 있다고 봤다"며 "다만 오해는 많이 푼 것 같다"고 말했습니다.정부는 용산공원 내 어린이정원 등 공원 본체 부지를 활용한 주택 공급을 검토하고 있으나 서울시는 역사성과 녹지 측면의 의미를 강조하며 이에 반대하고 있습니다.두 사람은 앞서 지난 20일 면담에서도 용산공원 문제에 대해서는 입장 차만 확인했습니다.김 장관은 "용산공원에 제한적으로 청년·신혼부부용 주택을 건설하려고 한다는 우리의 진심이 좀 전달된 것 같다"면서도 "오 시장이 용산공원 본체를 건드리는 건 안 된다는 입장을 갖고 있다"고 전했습니다.김 장관은 "용산공원이어야만 한다는 건 원래 없었다"며 "청년·신혼부부 대상 주택 공급이 매우 중요하고, (공원·녹지 기능이) 훼손된 지역에 제한적으로 주택을 공급하면 하나의 대안이 될 수 있지 않을까 고민하게 되고 공론화 과정을 통해 해보겠다는 게 정부 취지"라고 설명했습니다.이르면 내달 말 정부가 발표할 '7만 3천 가구+α' 규모의 추가 공공주택지구에도 용산공원은 포함되지 않을 예정입니다.김 장관은 "(용산공원은) 처음부터 포함되지 않았다"며 "용산공원 내 구체적 부지는 장교 숙소, 옛 방위사업청 부지 등 뻔하다. 다만 공론화 과정에서 구체화할 것이고 대상이 나와 있어서 그건 검토할 것이다. 다만 '여기는 되고 여기는 안 된다' 등 구체적 논의는 안 했다"고 말했습니다.그러면서 "용산공원은 공론화 결과물로 특별법이 개정돼야 가능하다"며 "그렇다고 해도 서울시나 구청 등 지방정부 협력이 돼야만 가능한 것이고, 이런 과정을 거쳐 진행하는 거라 용산공원이 너무 크게 이슈가 돼도 문제"라고 덧붙였습니다.추가 택지에는 용산공원을 비롯해 서초구 내곡동 예비군훈련장 등 그간 거론돼 온 서울 내 개발제한구역(그린벨트)도 포함되지 않을 가능성이 있습니다.서울시는 그린벨트 해제를 통한 주택 공급에 강하게 반대하는 입장을 일관되게 밝혀 왔습니다.추가 택지는 경기도 중심으로 짜일 가능성이 점쳐집니다.김 장관은 "7만 3천 가구에 경기도만 들어가 있나"라는 질문에 "잘못하면 시장에 왜곡을 줄 수 있다"며 "논의해 보고 추후에 답변하겠다"고 말했습니다.이날 회동에서는 서울시가 대안 부지로 제안한 강남구 탄천물재생센터를 주택 공급 부지로 검토하자는 데 양측 간 공감대가 이뤄졌습니다.김 장관은 "오 시장이 탄천물재생센터를 검토해 달라고 요청했고, 우리는 자료가 전혀 없으니 필요하다고 해 가능한 자료를 바로 주기로 했다"며 "그 자료를 받아 분석해 봐야 어떤 얘기를 할 수 있을 것 같다. 적극적으로 검토해 보겠다는 취지로 오 시장과 대화를 나눴다"고 말했습니다.김 장관은 다음 주에도 오 시장과 면담을 추진할 계획입니다.(사진=연합뉴스)