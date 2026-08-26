이 손은 무슨 뜻일까?...임영웅, 센스 있는 영상으로 새 앨범 직접 스포

새 앨범 발매를 앞둔 가수 임영웅이 센스 넘치는 행보로 대중의 호기심을 자극하고 있다.



26일 오전 임영웅 공식 SNS 채널을 통해 스페셜 디지털 앨범 'IM HERO 10' 트랙리스트 스포일러 영상이 공개됐다.



공개된 영상에는 알록달록한 색종이부터 전화번호판, 컵케이크, 펜과 종이 등 다양한 소품이 눈에 띄는 가운데, 임영웅이 해당 소품을 활용해 손 연기를 선보이고 있어 더욱 궁금증을 높이고 있다. 특히 이번 영상이 새 앨범의 트랙리스트 스포일러인 만큼, 임영웅이 소품을 활용해 표현한 다채로운 손 연기가 각각 어떤 곡명을 알려주는지 상상하는 재미까지 전하고 있다.



손 연기로 새 앨범을 스포일러 중인 임영웅의 스페셜 디지털 앨범 'IM HERO 10'은 오는 9월 8일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.



임영웅은 'IM HERO 10' 발표에 앞서 9월 4일부터 6일까지 고양종합운동장 주경기장에서 2026 콘서트 'IM HERO - THE STADIUM 2'를 개최해 영웅시대와 하늘빛 추억을 쌓을 계획이다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)