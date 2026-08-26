'장기 배치 탈진' 논란 미국 항모 링컨함, 내주 태국 기항

▲ 에이브러햄 링컨함의 승조원들(자료화면)

장기간 작전 투입으로 승조원들의 '탈진' 논란에 휩싸인 채 귀항 중인 미 해군 핵 추진 항공모함 에이브러햄 링컨함이 내주 태국에 기항, 승조원들이 오랜만에 육지에서 휴식 시간을 갖게 됐습니다.현지시간 26일 로이터 통신과 방콕포스트·네이션 등 현지 매체들에 따르면 다음 주 링컨함이 같은 항모전단 소속 함정 2척과 함께 태국에 정박할 예정이라고 태국 당국자가 밝혔습니다.태국 해군 대변인은 성명을 통해 "이번 정박은 장병들에게 휴식과 재충전의 기회를 제공하고 군수 지원을 받기 위한 통상적인 항구 방문"이라고 설명했습니다.또 이번 방문은 태국 해군과의 훈련이나 연합 군사작전이 아니며, 특정 국가나 상황과도 관련이 없다고 덧붙였습니다.태국 해군은 보안상의 이유로 함정 이름이나 정박 일정, 장소를 공개하지 않았지만, 통상 미 해군 항공모함은 중부 촌부리주 사따힙 항에 입항하곤 합니다.사따힙은 유명 관광지 파타야와 인접한 곳입니다.약 5천 명의 승조원을 태운 링컨함은 지난해 11월 하순 미 캘리포니아주 샌디에이고의 모항을 출발, 12월 괌에 한차례 기항한 뒤 올해 7월 7일 오만에 잠시 들를 때까지 208일 연속 해상에 머물렀습니다.이는 현대 해군 역사상 전례 없는 장기 해상 배치라고 미 언론들은 전했습니다.이란의 미사일·드론 공격으로 바레인 미 해군 기지가 심각한 피해를 당하고 중동 여러 국가의 항만도 사용하기 어려워지면서 링컨함 승조원들은 장기간 배에서 내려 휴식할 기회를 갖지 못했습니다.보급도 작전 장소인 오만만에서 약 3천540㎞ 떨어진 인도양 디에고 가르시아 섬의 기지에 의존하게 되면서 물자 부족도 심각해졌습니다.이런 상황에서 승조원들이 극심한 피로와 사기 저하에 시달리며, 투신 시도가 잇따르는 등 정신건강 문제가 심각하다는 보도가 잇따랐습니다.논란이 확산하자 결국 지난 20일 링컨함은 임무를 종료하고 샌디에이고 모항으로 귀향길에 올랐습니다.다만 태평양 담당인 미 해군 항모 조지 워싱턴함이 중동 지역으로 이동, 링컨함과 교대하면서 아시아태평양 지역에는 미군 항모가 부재한 상태가 돼 미국의 아시아 안보 공약이 약화하는 것 아니냐는 우려가 나옵니다.(사진=AP, 연합뉴스)