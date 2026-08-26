▲ 경산 중국인 대학원생 살해 피의자는 해당 대학 강사

경북 경산에서 중국인 여성 대학원생을 살해한 혐의로 검거된 30대 중국인 남성이 피해자가 다니던 대학에서 강사로 수업을 맡았던 것으로 확인됐습니다.오늘(26일) 대학 측에 따르면 피의자 정 모 씨는 지난 1학기 한 학부 전공 수업에서 '재활치료학'과 '신경해부학' 등 2개 과목을 강의했습니다.정 씨는 오는 2학기에도 '인체해부학'과 '근골격계질환 및 치료' 등 2개 과목 강의를 맡을 예정이었습니다.피의자는 피해자와 같은 중국 국적이어서 피해자에게 정 씨는 낯선 사람이 아니었던 것으로 보인다고 대학 관계자는 전했습니다.중국인 유학생들이 참여하는 지역 모임에서는 '정 씨가 평소 학생들과 친하게 지냈고 피해자와도 알고 지내던 사이였다'는 취지의 글이 공유된 것으로 전해졌습니다.경찰은 이 같은 내용의 사실관계를 확인하고 있습니다.사망한 피해자는 이미 중국에서 취업한 상태로, 수료 관련 증서를 받기 위해 한국에 마지막으로 입국했던 것으로 알려졌습니다.경찰은 정 씨가 피해자와 어떤 관계였는지, 범행 동기와 경위 등을 조사하고 있습니다.(사진=연합뉴스)