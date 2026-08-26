뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

스트레이 키즈 'THIS & THAT' 美 빌보드 200 2주 연속 TOP3

SBS 뉴스
작성 2026.08.26 13:19 조회수
스트레이 키즈 'THIS & THAT' 美 빌보드 200 2주 연속 TOP3
그룹 스트레이 키즈가 새 미니 앨범으로 2주 연속 미국 빌보드 메인 앨범 차트 톱3에 안착했다.

스트레이 키즈가 지난 7일 발매한 미니 앨범 'THIS & THAT(디스 앤드 댓)'은 29일 자(이하 현지시간) 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 3위를 차지하며 1위 진입에 이어 2주 연속 톱3에 이름을 새겼다. '월드 앨범' 부문에서는 정상을 유지하며 인기를 이어갔다. 빌보드 외에도 프랑스음반협회(SNEP) '톱 앨범'과 오스트리아 Ö3 톱40 '롱 플레이(앨범) 차트'는 14일 자에 이어 21일 자까지 2주 연속 정상을 지켰다.

'THIS & THAT'으로 스트레이 키즈는 각종 최초, 최다 기록을 세웠다. 발매 첫 주 미국 내 음반 판매량 총 36만 9000유닛으로 자체 최고 판매고를 기록하며 22일 자 '빌보드 200' 1위를 차지한 이번 신보는, 2022년 미니 앨범 'ODDINARY(오디너리)'로 해당 차트에서 첫 1위를 차지한 이후 '9연속 1위 진입작'으로 자리하며 그룹 차트 사상 최초 성과를 추가했다. 총 9장의 '빌보드 200' 1위 앨범을 보유하게 된 스트레이 키즈는 20세기 비틀스(The Beatles)에 이어 21세기 가장 많은 차트 1위 음반을 보유한 그룹이 되며 세기적 명성을 이어갔다.

스트레이 키즈는 월드투어 'Stray Kids World Tour 〈RUN IT〉(런 잇)'도 이어간다. 오는 29일과 30일 도쿄 국립경기장 공연으로 해외 남성 아티스트 사상 최초 단독 입성 기록을 세울 예정이다. 이어 9월 11일에는 브라질 대형 뮤직 페스티벌 '록 인 리오(Rock in Rio)' 헤드라이닝 무대에 오르며, 같은 달 라틴 아메리카 3개 지역에서 그룹이 주축이 된 신규 페스티벌 'STRAYCITY(스트레이시티)'도 개최한다.

강경윤 기자  

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지