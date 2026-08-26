7년 만에 가장 큰 아이 울음소리…상반기 14만 6천 명 출생

올해 6월·2분기·상반기 기준 출생아 수가 모두 7년 만에 최대를 기록했습니다.



출생아 수 증가 흐름이 이어지면서 올해 연간 합계출산율도 7년 만에 0.9명대를 회복할 수 있을지 관심이 쏠립니다.



국가데이터처가 오늘(26일) 발표한 '6월 인구동향'을 보면 6월 출생아 수는 2만 3천111명으로 작년 동월 대비 3천115명(15.6%) 증가했습니다.



24개월 연속 동월 대비 증가했습니다.



6월 기준으로 7년 만에 가장 큰 규모로, 2015년 이후 9년간 감소했다가 2년 연속 증가한 결과입니다.



6월 기준 증가율은 1981년 통계 작성 이래 역대 최고치고, 증가 규모는 1992년(3천666명) 이후 가장 많았습니다.



6월 합계출산율은 0.88명으로 0.11명 늘었습니다.



올해 2분기 출생아는 7만 791명으로 1년 전보다 9천675명(15.8%) 증가했습니다.



증가율은 역대 1위였습니다.



전체 규모는 2019년 이후 7년 만에 2분기 기준 최대였습니다.



2024년 2분기부터 9분기째 출생아수 증가 행진이 이어지고 있습니다.



2분기 합계출산율(여자 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수)은 0.88명으로 1년 전보다 0.11명 늘었습니다.



2019년 2분기 이후 최고치입니다.



올해 상반기 누적 출생아는 14만 5천804명으로 1만 9천430명(15.4%) 증가했습니다.



규모는 2019년 이후 7년 만에 최대치입니다.



증가 규모와 증가율은 모두 역대 최대입니다.



출생의 선행지표인 혼인 건수는 6월 2만 1천75건으로 2천593건(14.0%) 증가했습니다.



2017년 이후 6월 기준 최대를 기록했습니다.



2분기는 6만 2천65건으로 2천904건(4.9%) 증가했습니다.



2018년 이후 2분기 기준 최대치입니다.



2024년 1분기 이후 10분기 연속 작년 동기 대비 혼인 건수가 증가하고 있습니다.



데이터처 관계자는 "출생아 증가의 원인은 엔데믹 전환된 2023년 5월 이후 회복되고 있는 혼인의 증가, 30대 여성 인구 증가"라며 "사회조사 등에서 나타나는 결혼·출산에 대한 긍정적인 인식 변화 등도 복합적으로 영향을 미쳤다"고 분석했습니다.



올해 연간 합계출산율이 0.9명대를 다시 회복할 수 있을 것이냐는 물음에는 "2024년과 2025년을 보면 기존과 패턴과 다르게 상반기보다 하반기 출생이 더 많았다"며 "이 패턴이 이어진다면 그렇게 되지 않을까 싶지만 좀 더 지켜봐야 할 것"이라고 전망했습니다.



6월 이혼 건수는 7천688건으로 1년 전보다 916건(13.5%) 증가했습니다.



2분기 이혼 건수는 2만 2천639건으로 1년 전에 비해 1천157건(5.4%) 늘었습니다.



6월 사망자 수는 2만 7천794명으로 550명(2.0%) 증가했습니다.



사망자 수는 6월 기준 역대 1위입니다.



2분기 사망자 수는 8만 5천772명으로 1년 전 같은 분기보다 1천254명(1.5%) 증가했습니다.