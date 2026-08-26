'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이, 4주 연속 북미 박스오피스 1위…역대 흥행 3위 등극

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영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 4주 연속 북미 박스오피스 1위를 수성, 역대 북미 박스오피스 TOP 3에 등극했다. 이와 함께 월드 와이드 흥행 수억 22억 달러를 돌파하며 역대 박스오피스 TOP 6에 올랐다.박스오피스 모조에 따르면 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 개봉 4주차 주말까지 8억 5,490만 달러(한화 약 1조 1,801억 원)의 흥행 수익을 기록, '스파이더맨: 노 웨이 홈'을 뛰어넘고 북미 역대 박스오피스 TOP 3에 이름을 올렸다.외신 매체 '플레이리스트(The Playlist)'에 따르면 현재 1위 '스타워즈: 깨어난 포스'(9억 3,660만 달러), 2위 '어벤져스: 엔드게임'(8억 5,837만 달러) 모두 뛰어넘을 것으로 예측해 앞으로의 흥행 추이에 더욱 이목이 쏠린다.이와 함께 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 월드 와이드 흥행 수익 22억 달러(한화 약 3조 645억 원)를 돌파해 식지 않는 흥행 기세를 보여주고 있다.이로써 이번 작품은 전 세계 역대 박스오피스에서 '어벤져스: 인피니티 워', '스타워즈: 깨어난 포스'를 제치고 TOP 6에 오르며 또다시 새로운 흥행 기록을 달성했다.국내에서도 기록적인 흥행을 달성 중이다. 누적 관객 821만 명을 기록하며 역대 '스파이더맨' 시리즈 중 최고 흥행 성적을 기록 중이다. 개봉 5주 차에 접어들며 흥행세가 크게 꺾였지만 900만 돌파는 가능해 보인다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)