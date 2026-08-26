[날씨] 서울 체감온도 34도…경기·강원 북부 지역에 '비'

오늘(26일)도 전국이 무덥습니다.



서울의 체감하는 온도 34도까지 오르겠고요.



폭염경보가 내려져 있는 전주의 체감온도는 36도까지 오르겠습니다.



오늘 경기 북부와 강원 북부 지역에 비가 내리겠습니다.



예상되는 강수량은 5mm에서 많게는 30mm고요, 밤이 되면 비는 대부분 그치겠습니다.



남부 내륙 지역을 중심으로는 요란한 소나기 구름이 발달할 때 있다는 점 참고해 주셔야겠습니다.



한편 태풍 '사우델'은 중국으로 향하면서 우리나라에 직접적인 영향을 주지는 않겠지만, 해상을 중심으로는 물결이 높게 일겠습니다.



항해나 조업하시는 선박들은 각별한 주의가 필요하겠습니다.



내일은 남쪽에서 다량의 수증기가 유입되면서 남부지방에 비가 내릴 텐데요, 강하고 많은 비가 예보되어 있어 비 피해 없도록 대비 잘 해주셔야겠습니다.



토요일과 일요일에는 전국에 비 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)