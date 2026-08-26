[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 용산공원 개발 방안을 놓고 김윤덕 국토교통부 장관과 오세훈 서울시장이 오늘(26일) 오전 두 번째 만남을 가졌지만 이견을 좁히지 못했습니다.



2. 고 장미란 씨 사건을 허위 종결했던 담당 경찰이 경찰 내부 시스템에 '교통사고로 숨젔다'고 기재한 걸로 드러났습니다. 경찰은 제주서부경찰서장 등 지휘라인 4명 전원을 대기발령하고, 본격 감찰에 착수했습니다.



3. 국민의힘 장동혁 대표가 취임 1주년 기자회견에서 "시·도당위원장, 당협위원장 선출 등에 당원이 직접 참여하도록 하겠다"고 밝혔습니다. 개혁신당 이준석 대표는 지방선거 패배 등에 대한 책임을 지고 당 대표직에서 사퇴했습니다.



4. 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협 국제 수역 내 모든 기뢰를 없앴다고 밝혔습니다. 러시아 언론은 미국과 이란이 호르무즈 자유 통항을 포함한 휴전에 합의했다고 보도했습니다.