페이커의 '2연패' 각오부터 뿌요뿌요·철권 국대 출사표까지…e스포츠 대표팀 출정식 말말말

어제(25일), 2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전하는 대한민국 e스포츠 국가대표팀의 공식 출정식이 열렸습니다.



3회 연속 아시안게임 무대에 나서는 리그 오브 레전드(LoL)의 '페이커' 이상혁은 "국가대표의 책임감을 확실히 느끼고 있다"며 "절대 방심하지 않고 준비하겠다"는 각오를 밝혔습니다.



대전격투 대표팀의 강성훈 감독은 "저희 팀은 막내가 마흔"이라며 "격투 게임은 경험이 조금 더 우세한 경향성이 있지 않는가 생각한다"고 자신감을 드러냈습니다.



e스포츠 국가대표팀의 출정식 현장을 <스포츠머그>에서 전해드립니다.



(취재 : 유병민, 구성·편집 : 주현, 영상취재 : 황인석, 제작 : 스포츠취재부)