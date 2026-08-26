오세훈 "국토장관, 대체부지 검토하겠다 말해…의견 좁힌 느낌"

▲ 오세훈 서울시장(왼쪽)과 김윤덕 국토교통부 장관이 26일 서울 모처의 한 식당에서 용산공원을 활용한 주택 공급 등 서울 주택 문제를 협의한 뒤 나서고 있다.

오세훈 서울시장은 오늘(26일) 김윤덕 국토교통부 장관을 만나 용산공원 내 주택 공급 문제를 또 논의했지만 결론을 내지 못했고 다만 의견을 좁힌 느낌을 받았다고 밝혔습니다.오 시장은 김 장관과 면담한 뒤 시청에서 브리핑을 열어 "결론을 내진 못했다"며 "그러나 희망적인 것은 여러 부분에서 의견이 좁혀지는 느낌을 받았다"고 말했습니다.오 시장은 지난 22일 김영배 민주당 의원을 만난 직후 공개적으로 언급했던 탄천물재생센터 주택 공급 방안을 오늘 김 장관에게 대안으로 제시했다며 "이 계획을 심도 있게 말씀드렸고, 김 장관으로부터도 검토해 보겠다는 말을 들었다"고 전했습니다.이어 "일주일 정도 뒤에 다시 김 장관을 만나기로 했는데, 그때쯤이면 여러가지 현안들이 한꺼번에 합의에 도달할 수 있겠다, 기대감을 갖게 됐다"고 덧붙였습니다.오세훈 시장은 "용산공원은 본체부지 전체가 절대적으로 지켜져야 한다고 다시 한 번 힘줘서 설명드렸다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)