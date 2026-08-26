신장식 "장사 안 된다고 간판 바꾸면 안 돼"…조국혁신당 당명 개정 선 긋기

▲ 조국혁신당 신장식 대표

신장식 조국혁신당 대표가 당 일각에서 제기되는 당명 개정 요구와 관련해 "장사가 안된다고 간판부터 바꾼다고 해서 될 문제가 아니다"라고 재차 선을 그었습니다.신 대표는 오늘(26일) MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "포괄적으로 강령, 그 다음에 레시피, 서비스, 인테리어를 바꾸면서 간판을 바꾸는 것을 동시에 진행해야 한다"며 이같이 밝혔습니다.앞서 신 대표는 지난달 25일 혁신당 전국당원대회에서 당 대표로 선출된 뒤에도 "간판 갈이 한다고 손님이 오는 것은 아니다"라며 당명 개정에 부정적인 입장을 전한 바 있습니다.신 대표는 김민석 민주당 대표 직속으로 출범한 '대통합추진단'에 대해선 "연대가 됐든 합당이 됐든 국민들이 가리키면 해야 한다"면서도 "그 이전에 신뢰 회복 조치가 필요하다"고 말했습니다.이어 "신뢰 회복 전에 대통합추진단도 전혀 소통 없이 덜컥 만들어졌다"며 "이게 진짜 연대와 통합을 위한 것이 아니라 연대와 통합 공세용이 아닌가라는 의구심을 가질 수밖에 없다"고 비판했습니다.또 대통합추진단 내에 마련된 '영입·확장 분과'를 두고는 "영입과 확장은 다른데 어디까지 확장하려고 하는 건지 걱정된다"며 "일본 자민당의 '잡탕 연합'을 지향하는 것이 아닌가"라고 지적했습니다.김 대표가 제안한 '이중당적 정리'에 대해서는 "정치 공세이자 해결할 수 없는 과제"라며 "민주당에서 당원 명부를 주면 대조해서 알려주겠다"고 말했습니다.혁신당 조국 혁신정책연구원장이 민주당 이언주·강득구 의원의 지역구에 후보를 내겠다고 한 것과 관련해서는 "이 의원은 합당론이 제기됐을 무렵에 헌법에도 나온 토지공개념에 대해서 사회주의라며 붉은 칠을 했다"며 "강 의원은' 개혁을 이야기하는 사람들에게 오물을 뒤집어씌우는 석연치 않은 행보를 보여줬다"고 주장했습니다.그러면서 "선명한 개혁을 원하는 유권자들에게 선택지를 드리는 것은 선명한 개혁을 추구하는 정당의 의무"라며 "개혁의 기둥에 오물을 뒤집어씌우거나 붉은 칠을 하거나 검찰 개혁에 도끼질하는 분들에 대해서는 조금 더 선명한 선택지를 달라는 요구가 분명히 있다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)