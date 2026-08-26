"굳이 야자수 농장에서"…범죄 가능성 작다지만 계속되는 의문들

▲ 26일 장기실종 장미란 씨의 시신이 발견된 제주시 한림읍의 한 야자수 농장에 가림막이 설치돼 있다.

제주에서 장기 실종됐던 장미란(37) 씨가 숙소 인근 야자수 농장에서 숨진 채 발견되자 경찰은 범죄 피해 가능성이 작은 것으로 본다고 밝혔지만, 의문은 계속되고 있습니다.오늘(26일) 제주경찰청 등에 따르면 장 씨 시신은 지난 24일 오전 제주시 한림읍의 한 야자수 농장에서 수색 중이던 경찰에 의해 발견됐습니다.경찰은 시신이 처음 발견된 당시 자세와 위치 등을 바탕으로 장 씨가 목을 매 숨진 것으로 추정한다고 밝혔습니다.해당 농장에는 약 3∼6ｍ 높이 야자수가 빼곡히 들어서 있습니다.나무 줄기를 베어낸 자리는 손을 대보면 툭툭 부러지기도 합니다.주민들은 이곳에서 실종자가 발견될 것이라고는 생각도 하지 못했다고 말했습니다.오늘 오전 현장 인근에서 농작업하고 있던 70대 A 씨는 "6월께부터 계속 여기서 작업 해왔다. 여러 명이 같이 일을 하는데, 아무도 이상한 냄새가 난다든지 하는 걸 몰랐다"고 말했습니다.그는 또 "주변 밭에 거름을 주는 경우도 많고, 최근에 바람이 대체로 바다 방향으로 불었기 때문에 야자수 농장에 시신이 있었을 것이라고 짐작도 하지 못했다"고 말했습니다.이어 "야자수 농장 바로 옆에 있는 밭 주인이 얼마 전 작업하러 왔다 가기도 했지만, 그 사람도 알지 못했던 듯 하다"고 전했습니다.또한 주민들은 해당 야자수 농장 인근에는 비닐하우스와 밭 뿐이며, 폐쇄회로(CC)TV는 커녕 가로등도 없어 야간에는 인적이 드물다고 전했습니다.한 주민은 "그쪽은 조명이 없어서 밤이 되면 엄청 깜깜하다. 차는 헤드라이트가 있어서 다닐 수 있지만, 야간에는 사람이 걸어다니진 않는다"고 말했습니다.인근을 지나던 도보여행객들도 "여긴 아무도 모를 수 있겠네"라고 말하기도 했습니다.뾰족하게 돌출된 부분이 많은 야자수가 빼곡한 곳에서 실종자가 발견된 데 대한 의문도 제기됩니다.A 씨는 "야자수 줄기를 잘라낸 부분은 엄청나게 날카롭다. 거기 몸이 닿으면 아파서 잠시도 참지 못한다"며 거기서 극단적 선택을 했다는 게 이해가 되지 않는다고 말했습니다.한 온라인 커뮤니티에서도 자신이 시신 발견 장소에서 500ｍ 거리에 거주한다고 밝힌 한 누리꾼이 의문을 제기했습니다.해당 누리꾼은 현장 사진과 함께 "카나리아 야자수는 뾰족하고 단단한 가시같은 부분이 엄청 많으며, 일반 나무처럼 가지가 있는 것이 아니라서 목을 매려 줄을 걸기가 거의 불가하다"고 밝혔습니다.그러면서 "여자 혼자 나무에 줄을 묶고 목을 매기가 과연 가능했을지 의문이다. 설사 묶었다 해도 가시에 찔리는 고통이 훨씬 더 컸을 것"이라며 의문점이 많다는 의견을 제시했습니다.도내 한 조경업체 관계자도 "카나리아 야자수는 가시가 많아서 조경업자들도 다루기가 어려운데, 여성이 혼자 거기서 극단적 선택을 하는 것은 아주 어려운 일"이라고 말했습니다.경찰은 시신이 발견된 직후부터 "범죄 피해 가능성이 높지 않은 것으로 판단하고 있다"고 밝혔습니다.전날 진행한 부검을 마친 뒤에도 "시신이 부패가 상당히 진행돼 외상 흔적 등은 확인할 수 없다"면서도 "특이 골절 등은 발견되지 않았다"고 밝히기도 했습니다.아직 사망 시점과 사인 등이 밝혀지지 않은 가운데 경찰은 모든 가능성을 열어두고 정확한 사인을 조사 중이며, 현장에서 발견된 휴대전화 포렌식을 통해 고인의 마지막 행적을 파악하는 데도 주력하겠다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)