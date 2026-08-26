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약물 등 중독으로 응급실 간 10·20대 10년새 2배 증가

박세용 기자
작성 2026.08.26 10:24 조회수
약물 등 중독으로 응급실 간 10·20대 10년새 2배 증가
약물이나 가스에 중독돼 응급실을 찾는 10·20대 환자가 10년 새 약 2배 증가한 것으로 나타났습니다.

질병관리청의 '2025년 손상유형 및 원인 통계'에 따르면 지난해 조사에 참여한 29개 병원 응급실을 찾은 손상 환자는 총 9만8,615명이었습니다.

전체 손상 환자 중 중독 환자는 6,816명이고, 그중 여성이 60.5%를 차지했습니다.

중독 환자의 69.4%는 의도성을 갖고 중독 물질을 사용한 것으로 나타났습니다.

중독 물질은 치료 약물이 66.7%, 가스 11.5%, 인공 독성물질이 10.0%로 뒤를 이었습니다.

중독 환자를 연령별로 보면 20대가 18.1%로 가장 많았고 10대가 15.8%였습니다.

중독 환자 중 10대·20대 비율은 2015년 16.9%에서 지난해 33.9%로 10년 새 약 2배 가까이 증가했습니다.

특히 10대는 5.6%에서 15.8%로 늘었습니다.

한편 전체 손상 발생 원인 중에서는 추락과 낙상이 40.0%로 가장 많았습니다.

이어 운수사고 15.5%, 둔상 14.8%였습니다.

추락·낙상 비율은 2015년 29.6%에서 10년간 계속 증가하고 있습니다.
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