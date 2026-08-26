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박수홍 괌행 항공편 지연에 직접 사과…"아이 울어 미숙한 판단, 변명 여지 없다"

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작성 2026.08.26 10:38 조회수
박수홍 괌행 항공편 지연에 직접 사과…"아이 울어 미숙한 판단, 변명 여지 없다"
방송인 박수홍이 가족의 하차 번복으로 괌으로 향하는 비행기 출발이 약 1시간 지연됐다는 논란에 직접 사과했다.

박수홍은 26일 자신의 SNS에 "최근 비행기 출발 과정에서 저희 가족으로 인해 지연 출발 문제가 발생했다. 많은 분들의 소중한 시간을 빼앗는 큰 불편함을 드렸고 항공사 관계자분들께도 피해를 드렸다. 고개 숙여 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

논란이 된 당시 상황도 직접 설명했다. 박수홍은 "탑승하자마자 착석하지 못할 정도로 아이가 울어 당황한 나머지 미숙한 판단을 했다. 긴 비행 시간 동안 아이의 울음으로 승객분들께 더 큰 피해를 드릴 것 같아 내리겠다는 의사를 기내 관계자에게 전달했다"고 했다. 하지만 기내에서 대기하던 중 아이가 울음을 그쳤고, 이에 다시 탑승하겠다는 뜻을 밝혔다고 설명했다.

그는 "이로 인해 보안 검사 등 시간이 크게 지체될 수 있다는 점을 미처 깨닫지 못했다. 전적으로 항공 관련 절차에 대한 저의 무지함으로 일어난 일이며 그 어떤 변명의 여지도 없다"고 자신의 책임을 인정했다. 이어 "다시 한번 저의 부족함으로 큰 피해를 보신 승객분들과 항공사 관계자 여러분께 머리 숙여 깊이 사과드린다"고 거듭 고개를 숙였다.

앞서 온라인에서는 지난 23일 박수홍 가족이 국제선 항공편에 탑승한 뒤 아이가 울자 하차 의사를 밝혔다가 이를 번복하면서 출발이 약 1시간 지연됐다는 목격담이 확산됐다. 실제로 해당 항공편이 예상 시간보다 30여 분 늦게 괌에 도착했다는 사실도 전해졌다. 같은 항공편에 탑승했다는 승객은 "박수홍 씨 아기가 정말 심하게 울었다", "아기가 너무 울어서 내려야겠다고 하셨다"며 "법무팀이 와서 상황을 설명하는 데 50분에서 1시간 정도 걸리던 중 아기가 조금 진정돼 출발했다"고 당시 상황을 전했다.

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
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