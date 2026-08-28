[비디오머그] 계절성이라는데, 코로나19 진짜 감기 취급해도 되나요?

최근 몇 달 동안 중국에서 코로나19 확진자가 다시 늘고 있다고 합니다.



이에 맞춰 국내 검출률도 함께 오르고 있습니다.



계절적 유행이라는 분석이 우세하지만, 그렇다고 마냥 감기처럼 넘겨도 되는 걸까요? 고위험군에겐 여전히 위험할 수 있는 코로나19, 지금 우리는 얼마나 대비하고 있을까요? 영상으로 확인해보세요.



(취재 : 소환욱, 편집 : 윤예란, 디자인 : 정유민, 제작 : 지식콘텐츠 IP팀)