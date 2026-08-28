뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[비디오머그] 계절성이라는데, 코로나19 진짜 감기 취급해도 되나요?

소환욱 기자
작성 2026.08.28 18:09 조회수
PIP 닫기
최근 몇 달 동안 중국에서 코로나19 확진자가 다시 늘고 있다고 합니다.

이에 맞춰 국내 검출률도 함께 오르고 있습니다.

계절적 유행이라는 분석이 우세하지만, 그렇다고 마냥 감기처럼 넘겨도 되는 걸까요? 고위험군에겐 여전히 위험할 수 있는 코로나19, 지금 우리는 얼마나 대비하고 있을까요? 영상으로 확인해보세요.

(취재 : 소환욱, 편집 : 윤예란, 디자인 : 정유민, 제작 : 지식콘텐츠 IP팀)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
소환욱 기자 사진
소환욱 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지