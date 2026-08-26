삼성전자, '연산도 하는 메모리' 첫 공개…온디바이스 겨냥

▲ LPDDR5X-PIM과 기존 제품의 AI 연산 성능 비교

삼성전자가 모바일 등 온디바이스 인공지능(기기내장형 AI) 기기를 겨냥해 메모리 내부에서 연산까지 수행하는 차세대 설루션을 세계 최초로 내놨습니다.황가람 삼성전자 책임은 현지시간 25일 미국 스탠퍼드대에서 열린 반도체 학술대회 '핫칩스 2026'에서 저전력 메모리인 LPDDR 기반 '메모리 내 연산'(PIM) 상용화 제품인 'LPDDR5X-PIM'의 아키텍처와 사양, 검증 결과 등을 발표했습니다.이 제품은 이달 초 열린 메모리 콘퍼런스 'FMS 2026'에서 '차세대 메모리상'을 수상하면서 업계에 존재감을 알렸지만, 세부 사양이 공개된 것은 이번이 처음입니다.PIM은 데이터를 메모리에서 중앙처리장치(CPU)나 그래픽처리장치(GPU) 등 프로세서로 옮겨서 계산한 뒤 다시 메모리에 전송하던 기존 구조와 달리, 간단한 연산은 메모리 내부의 연산장치가 직접 처리합니다.이에 따라 프로세서는 복잡한 연산만 처리하면 돼 그만큼 효율이 높아지고, AI 연산에서 주로 병목 지점이었던 메모리와 프로세서 간 데이터 전송을 최소화함으로써 시간과 전력 소모를 아낄 수 있습니다.삼성전자가 파라미터 80억 개 규모인 메타의 경량 개방형(오픈소스) 모델 '라마 3.1'을 대상으로 시험한 결과 LPDDR5X-PIM을 적용한 처리 시간은 5.4초로, 기존 일반 LPDDR5X의 12.3초와 견줘 약 2.3배 빠른 속도를 보였습니다.초당 토큰 처리량(TPS)도 81.3TPS로, 기존의 27TPS의 3배에 달했습니다.삼성전자는 이와 같은 PIM 기술을 HBM에 적용한 'HBM-PIM'을 2021년 소개하고 실제 개발 검증까지 거쳤으나, 상용화 제품은 HBM 대신 LPDDR에 적용해 구현했습니다.황 책임은 "AI를 지원하는 표준 메모리 설루션은 고대역폭 메모리(HBM)이지만, 최근 대형언어모델(LLM)이 소형화·효율화하면서 HBM이 항상 최선의 해결책은 아닐 수 있다"며 "이에 따라 높은 대역폭과 낮은 전력 소모를 동시에 갖춘 LP-PIM을 개발하게 됐다"고 개발 배경을 소개했습니다.기존 범용 표준 규격 LPDDR과 배열을 동일하게 한 만큼 호환성도 높아, 기존 시스템을 변경하지 않고도 이 제품을 장착할 수 있다는 설명입니다.기기 내장형 AI의 성능이 모바일 기기를 선택하는 데 중요한 요소로 떠오르고 있는 만큼 연산 기능을 탑재한 LPDDR 메모리도 시장에서 탄탄한 수요를 견인할 수 있을 것으로 황 책임은 예상했습니다.황 책임은 현재 소프트웨어개발키트(SDK)와 시뮬레이터를 제공하는 등 생태계를 구축하고 있으며, 차세대 LPDDR6-PIM의 표준화 작업도 시작했다고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)