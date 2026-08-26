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민주 한병도 "5·18 모독 국힘 이진숙, 국민·역사 앞 책임 묻겠다"

고정현 기자
작성 2026.08.26 09:32 조회수
민주 한병도 "5·18 모독 국힘 이진숙, 국민·역사 앞 책임 묻겠다"
▲ 더불어민주당 한병도 원내대표가 26일 경북 안동시 민주당 경북도당 사무실에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

더불어민주당 한병도 원내대표가 우파단체와 '5·18 민주화운동'을 재조명하는 국회 토론회를 열어 논란을 부른 국민의힘 이진숙 의원을 향해 "국민과 역사 앞에 반드시 그 책임을 묻겠다"고 밝혔습니다.

한 원내대표는 오늘(26일) 경북 안동 경북도당에서 열린 최고위원회의에서 "어제 국회 운영위원회에서는 이 의원 제명 촉구 결의안을 (국민의힘 의원 불참 속에) 참석 의원 17명 전원 찬성으로 의결했다"며 이같이 강조했습니다.

한 원내대표는 "아직도 5·18이 논란과 정쟁의 한복판에 서야 하는 현실이 서글펐고, 반성해야 할 이 의원이 오히려 피해자를 자처하고 국민의힘 의원들이 소리 높여 이 의원을 옹호하는 행태에 참담함을 금할 수 없었다"고 말했습니다.

이어 "5·18 모독을 결코 유야무야 넘기지 않을 것"이라며 "5·18이라는 역사 앞에서만큼은 지역도, 이념도, 여야도 없어야 한다"고 역설했습니다.

한 원내대표는 또 "이재명 정부의 국정 성과가 온전히 국민 여러분께 돌아갈 수 있도록 민생 입법에 더욱 박차를 가하겠다"며 "민생을 볼모로 한 국정 발목 잡기는 단 한 순간도 용납하지 않겠다"고 언급했습니다.

그러면서 "국민의힘도 국회 태업을 그만두고 부디 전향적으로 협조하기를 바란다"고 촉구했습니다.

(사진=연합뉴스)
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