닷새 만에 숨진 채 발견…피의자는 '실종 신고' 남성

<앵커>



20대 중국인 유학생이 실종된 지 닷새 만에 숨진 채 발견됐습니다. 유력한 피의자로 30대 중국인 남성이 체포됐는데, 경찰에 처음 실종 신고를 한 인물이었습니다.



김민준 기자입니다.



<기자>



20대 중국인 유학생 A 씨가 실종된 지 닷새 만인 어제(25일) 오후 숨진 채 발견됐습니다.



경찰은 30대 중국인 남성 B 씨를 유력한 살인 피의자로 체포했습니다.



A 씨가 숨진 채 발견된 장소는 경북 경산시에 위치한 B 씨의 주거지였습니다.



B 씨는 A 씨의 실종 사실을 경찰에 처음 신고하며 자신을 남자친구라고 진술한 것으로 조사됐습니다.



A 씨는 대학원 졸업식에 참석하기 위해 한국에 들어왔지만 졸업식 당일인 지난 20일 오후 늦게부터 중국에 있는 가족, 지인들과 연락이 끊겼습니다.



실종 신고가 접수된 것은 다음 날인 21일 저녁 7시쯤.



그런데 경찰은 실종 신고한 B 씨를 참고인 신분으로 조사하는 과정에서 수상한 점이 발견돼 피의자로 전환했습니다.



경찰은 A 씨 부검을 통해 사망 시점과 원인을 밝히는 한편, B 씨가 수사에 혼선을 주기 위해 일부러 실종 신고를 했는지 등 조사 내용을 토대로 조만간 구속 영장을 신청할 방침입니다.



(영상편집 : 이상민)