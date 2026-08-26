쓴소리 쏟아낸 오세훈·한동훈…당권 강화 다지는 장동혁

<앵커>



국민의힘에서는 오세훈 서울시장과 한동훈 의원이 한자리에서 만나 장동혁 대표에게 쓴소리를 쏟아냈습니다. 오늘(26일) 취임 1주년을 맞는 장 대표는 기자회견을 열고 노선을 공고하게 유지하겠다는 뜻을 밝힐 것으로 보입니다.



손형안 기자입니다.



<기자>



국민의힘 소속 오세훈 서울시장과 무소속 한동훈 의원이 웃으며 악수합니다.



국민의힘 의원들이 공부 모임 성격으로 진행하는 국회 세미나에 참석한 겁니다.



세미나 주최자인 김기현 의원은 국민의힘 장동혁 대표가 주창하는 '당원 중심 정당론'을 에둘러 비판했습니다.



[김기현/국민의힘 의원 : 과도한 당원 중심이 국민 중심으로 조금 축을 옮겨야 되지 않을까 하는 그런 생각도….]



오 시장과 한 의원은 국민의힘 의원 4명에 대한 당의 징계 결정과 장 대표의 '당협위원장 물갈이' 추진에 대해 '하위 정치', '사당화'라고 날을 세웠습니다.



[오세훈/서울시장 : 윤리위 정치는 정치 중에 제일 하위의 정치입니다. (대화와 통합을 통해서) 잘못 가고 있는 정권을 견제하는 야당의 본연의 자세로 돌아갔으면 하는 게….]



[한동훈/무소속 의원 : 당이 퇴행했고, 당이 사당화의 길로 가고 있습니다. 보수의 사명을 제대로 이룰 수가 없다라고 대단히 안타깝게 생각합니다.]



오 시장과 한 의원의 협공에 장 대표 측 인사는 "덧셈 정치를 하자고 이야기하면서도 비난하듯 당 대표를 비판하는 것은 뺄셈 정치의 전형"이라고 응수했습니다.



장 대표는 오늘 취임 1주년 기자회견에서 자신이 외쳐온 '당원 중심 노선'을 더욱 공고히 다지는 구상을 밝힐 것으로 알려졌습니다.



장 대표 노선에 대한 찬반으로 당내 갈등이 증폭될 거라는 관측 속에 내일 국민의힘 연찬회에 참석할 것으로 알려진 박근혜 전 대통령이 어떤 메시지를 낼지에도 관심이 쏠리고 있습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 박선수, 디자인 : 이종정)