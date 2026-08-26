'허위 종결 의심' 약 10건…3명은 아직 '연락 두절'

<앵커>



이 경찰관이 장미란 씨 사건처럼 확인도 안 하고 그냥 종결시켜 버린 것으로 보이는 실종 사건은 10건 정도인 것으로 전해졌습니다. 이 중 3건은 지금까지 실종자와 연락이 안 되는 상황이라고 합니다.



조민기 기자입니다.



<기자>



부 모 경장에 대한 구속영장 심사가 어제(25일) 낮 2시 반부터 제주지방법원에서 진행됐습니다.



심사는 약 1시간 만에 끝났고 법원을 빠져나와 유치장으로 향한 부 경장은 취재진 질문에 답하지 않았습니다.



[부 모 경장 : (허위 종결 인정하시나요?) ……. (입력 실수로 하셨습니까?) …….]



재판부는 심사가 종료된 지 불과 약 2시간 반 만인 저녁 6시쯤 부 경장에 대한 구속영장을 발부했습니다.



법원은 "도주와 증거 인멸의 우려가 있다"며 구속 이유를 설명했습니다.



이런 가운데 경찰은 부 경장이 담당했던 실종 신고 298건에 대해 전수 조사를 벌이고 있습니다.



이 중 부 경장이 장미란 씨 사건처럼 자체적으로 허위 종결했다고 의심되는 사례는 10건 정도인 것으로 전해졌습니다.



이 가운데 특히 3건은 아직 실종자와 연락이 끊긴 상태인 것으로 알려졌습니다.



지난 22일 제주시 구좌읍에서 숨진 채 발견된 60대 남성 A 씨 외에도 3명의 실종자가 더 있을 가능성까지 제기되는 겁니다.



제주경찰청 측은 "아직 현황을 파악 중"이라는 입장만 반복하고 있는데, 추후 수사를 통해 더 명확히 규명될 것으로 보입니다.



한편 A 씨 실종 사건에서 부 경장은 A 씨의 사망 가능성을 인지하고도 외면한 것으로 파악됐습니다.



지난달 2일 최초 실종 신고를 한 A 씨의 유가족들은 부 경장에게 "남편이 '사업에 실패해 부채가 많다. 잘 먹고 잘 지내라'는 말을 남겼다"고 직접 설명한 것으로 전해졌습니다.



A 씨가 스스로 목숨을 끊을 수도 있다는 우려를 전달한 겁니다.



하지만 부 경장은 "남편이 연락됐다"는 허위 답변을 유가족에게 전한 뒤 사건을 종결했습니다.



결국 지난 21일 유가족의 재신고로 경찰 수색이 이뤄진 끝에 A 씨는 백골 상태로 숨진 채 발견됐습니다.



(영상취재 : 이상학·강명철 JIBS, 영상편집 : 소지혜)