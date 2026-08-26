1. "교통사고 사망" 거짓 기재…"경찰 권력에 국민 우려"



장미란 씨 실종 사건을 허위 종결시킨 혐의로 구속된 담당 경찰관이 내부 시스템에는 장 씨가 교통사고로 숨졌다고 입력한 것으로 확인됐습니다. 이재명 대통령은 경찰 개혁 필요성을 제기했습니다.



2. 20대 중국 유학생, 실종 닷새 만에 숨진 채 발견



졸업식 참석차 입국한 20대 중국인 유학생이 실종 닷새 만에 숨진 채 발견됐습니다. 경찰은 최초 실종 신고자인 30대 중국인 남성을 유력한 피의자로 체포했습니다.



3. "호르무즈 기뢰 제거"…"미-이란 휴전 합의" 보도



트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협에서 기뢰를 모두 없앴다고 주장했습니다. 러시아 언론은 갑자기 미국과 이란이 휴전에 합의했다고 보도했습니다.



4. 김윤덕-오세훈 오늘 회동…"용산 대신 탄천" 제안



김윤덕 국토부 장관과 오세훈 서울시장이 용산공원 활용 문제를 논의하기 위해 오늘(26일) 다시 만납니다. 오 시장은 대체 주택 공급 부지로 강남 탄천 물재생센터를 제안했습니다.