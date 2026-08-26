"돈 보태서 치킨을 먹겠다"…빵 하나 가격에 '시끌'

빵 하나 가격이 1만 6,000원에 달하는 사진이 온라인에 확산하면서 우리나라 땅값이 너무 비싸다는 반응이 쏟아졌습니다.



최근 온라인 커뮤니티에 빵집 가격 이게 맞아라는 제목의 글이 올라왔습니다.



글쓴이는 1만 5,000원, 1만 6,000원에 판매되는 빵 가격표 사진과 함께 저걸 누가 사 먹느냐고 적었는데요.



누리꾼들 사이에서는 "그냥 좀 보태서 치킨 먹겠다" "앞에 1자 빼야 한다"는 반응이 나오는가 하면, 제과점에서 "빵 몇 개만 담아도 몇만 원"이라며 이미 오른 시세를 감안하면 특별히 비싼 수준은 아니라는 의견도 나왔습니다.



실제 국내 베이커리 가격은 꾸준히 오르고 있습니다.



국내 한 회계법인이 올해 5월 발표한 보고서에 따르면 지난해 우리나라 베이커리가격 지수는 138로, 일본 126, 미국 126, 프랑스 120보다 높았는데요.



국내 베이커리 시장의 가격 수준이 주요 국가보다 높은 편이라는 분석입니다.



(화면출처 : 네이트판)