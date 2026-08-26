"임진왜란 의병도 줄 건가"…'동학혁명 유족 수당' 논란

전북특별자치도가 동학농민혁명 참여자 유족에게 수당을 지급하기로 하면서 갑론을박이 일고 있습니다.



전북도는 어제(25일) 동학농민혁명 기념사업 지원에 관한 조례에 따라 도내 1년 이상 거주한 동학농민혁명 참여자 유족 723명에게 1인당 연 120만 원을 지원한다고 밝혔습니다.



동학농민혁명은 1894년 조선시대 봉건 사회의 부정부패 척결과 반의사를 내걸고 민중들이 일으킨 항쟁입니다.



전북도는 동학농민혁명의 발원지가 전북이라는 점을 들어 유족 예우가 필요하다는 입장입니다.



다만 일각에서는 이 기준이면 임진왜란 의병 후손들도 찾아내 수당을 줘야 하는 것 아니냐, 그 돈이 있으면 6.25 희생 유가족이나 베트남 전쟁 유족을 지원하는 게 맞다 등의 반대 의견도 나오고 있습니다.



이원택 전북지사는 "유족 수당 지급은 동학농민혁명 참여자들의 명예를 높이고 그 뜻을 후손에게 잇기 위한 뜻깊은 출발"이라며 "합당한 국가적 예우를 받을 수 있도록 지속해 노력하겠다"고 말했습니다.



(화면출처 : 동학농민혁명기념재단)