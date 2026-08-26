미 전문가 "북미회담 가능성 희박…한미일에 최대 도전은 트럼프"

▲ 25일(현지시간) 열린 한미경제연구소 세미나

도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 회담이 성사될 가능성이 적으며, 성사되더라도 한국과 일본의 이해관계는 뒷전일 것이라는 미 한반도 전문가의 관측이 제기됐습니다.중앙정보국(CIA) 분석관 출신인 브루스 클링너 맨스필드재단 선임연구원은 현지시간 25일 워싱턴 DC에서 한미경제연구소 주최로 열린 세미나에서 "회담 가능성은 희박하거나 없다. 희박한 가능성마저 떠난 상태"라고 주장했습니다.클링너 선임연구원은 그 이유로 "북한은 러시아에서 식량, 연료, 자금, 군사기술의 형태로 140억∼200억 달러를 받고 있다. 중국과의 무역도 코로나 이전 수준으로 회복됐다. 암호화폐 범죄로 연간 10억 달러를 얻고 있다"며 "몇 년 전처럼 미국의 제재 완화를 필요로 하지 않는다"는 점을 들었습니다.다만 "미국이 기준을 얼마나 낮게 설정하느냐, 또는 트럼프가 얼마나 기꺼이 양보를 제시하느냐"에 따라 성사될 가능성을 배제할 수는 없다고 덧붙였습니다.클링너 선임연구원은 트럼프 대통령이 최근 한미연합훈련 '을지 자유의 방패'를 축소하고 해병대 연합훈련인 '쌍룡훈련'을 취소한 것이 첫 양보였다면서 "앞으로도 계속 (훈련이) 취소되는 것을 보게 될 것"이라고 예상했습니다.이어 "북한은 '그걸로는 부족해, 도널드. 계속 판돈을 올리고, 더욱더 많은 양보를 제시해봐. 그러면 우리가 당신을 만나는 걸 고려해볼 수 있지'라는 식으로 여길 것"이라고 말했습니다.클링너 선임연구원은 그런데도 "트럼프는 북한과 만나고 싶어 할 것이고, 일본이나 한국의 이해관계가 무엇인지는 신경 쓰지 않을 것"이라고 관측했습니다.이런 측면에서 한·미·일 "세 나라에 가장 큰 위협은 북한이지만, 가장 큰 도전은 바로 미국(의 대통령)"이라며 "우리는 '도널드 콜레오네'(트럼프 대통령을 마피아 대부에 빗댄 표현)의 관세 갈취를 봤고, 병력을 철수하겠다는 위협도 봤으며, 모욕적 언어도 봤다"고 꼬집었습니다.세미나에 참석한 전문가들은 한·미·일 3자 관계가 '캠프 데이비드 성명'이 발표됐던 지난 2023년과 비교해 전반적으로 약해졌으며, 그 변화의 중심에는 트럼프 대통령의 재집권이 있다는 데 대체로 공감했습니다.조은아 윌리엄앤매리대 조교수는 "동맹국들을 상대로 강압적 지렛대와 상대적 이익에 집착하는 그의 태도는 동맹의 토대를 이루는 신뢰에 엄청나게 해로웠다"고 지적했습니다.테라오카 아유미 브랜디스대 조교수도 "미국의 변동성과 불확실성이 이 두 동맹국에 정말로 어려움을 가져오고 있다"고 진단했습니다.클링너 선임연구원은 "동맹은 결혼과 같다. 배우자를 모욕하고, 굴복하지 않으면 징벌하겠다고 위협하면, 배우자도 동맹국도 그것을 기억한다. 상황이 개선돼도 기억은 남는다"며 "두 동맹국(한국과 일본) 모두 자신들이 일종의 학대적 관계에 놓였다고 느낄 것"이라고 말했습니다.조 조교수는 중국에 대한 입장에서 한국이 미국·일본과 결이 다르다는 점을 전제한 뒤, 만약 "중국과 북한 및 러시아의 관계가 보다 공식적인 동맹과 비슷한 것으로 발전한다면 한국이 3자 협력의 확대된 목표에 어느 정도 더 묶이게 될 것"이라고 예상했습니다.(사진=연합뉴스)