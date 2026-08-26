뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"미 CIA 국장, 우크라전 교착 속 회담차 극비 방러"

정성진 기자
작성 2026.08.26 01:49 조회수
"미 CIA 국장, 우크라전 교착 속 회담차 극비 방러"
▲ 존 랫클리프 미국 중앙정보국(CIA) 국장

존 랫클리프 미국 중앙정보국(CIA) 국장이 러시아를 방문했다고 현지시간 25일 미 CBS 방송이 보도했습니다.

CBS 방송은 소식통을 인용해 랫클리프 국장이 현재 러시아 수도 모스크바에 있으며, 회담을 위해 간 것이라고 전했습니다.

앞서 미 공군 보잉 C-17A 글로브마스터Ⅲ 수송기가 미 외교 차량들과 함께 모스크바의 브누코보 공항에 있는 모습이 언론에 목격됐습니다.

이 수송기는 지난 23일 미 워싱턴 DC 인근의 앤드루스 공군기지를 출발, 라트비아 수도 리가에 들른 뒤 모스크바로 향했다고 로이터 통신이 항공기 추적 데이터를 인용해 전했습니다.

러시아 크렘린궁의 드미트리 페스코프 대변인은 이 수송기에 대해 아는 정보가 없다고 밝혔으며, CIA와 주러미대사관은 논평을 거부했습니다.

CBS는 이번 방문이 언론에 확인된 랫클리프 국장의 첫 러시아 방문일 수 있다고 설명했습니다.

또한 러시아-우크라이나 전쟁 협상이 교착 상태에 빠진 가운데 랫클리프 국장의 이번 방문이 이뤄졌다고 전했습니다.

랫클리프 국장의 전임자인 윌리엄 번스 전 국장은 조 바이든 행정부 시절인 2021년 11월 모스크바를 방문했으며, 당시 블라디미르 푸틴 대통령과 만나 우크라이나를 침공하지 말라고 경고한 바 있습니다.

미 고위 인사의 러시아 방문은 도널드 트럼프 대통령의 특사인 스티브 윗코프와 맏사위 재러드 쿠슈너가 지난 1월 모스크바에서 푸틴 대통령과 만난 이후 처음입니다.

(사진=게티이미지)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
정성진 기자 사진
정성진 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지