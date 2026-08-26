"미 CIA 국장, 우크라전 교착 속 회담차 극비 방러"

▲ 존 랫클리프 미국 중앙정보국(CIA) 국장

존 랫클리프 미국 중앙정보국(CIA) 국장이 러시아를 방문했다고 현지시간 25일 미 CBS 방송이 보도했습니다.CBS 방송은 소식통을 인용해 랫클리프 국장이 현재 러시아 수도 모스크바에 있으며, 회담을 위해 간 것이라고 전했습니다.앞서 미 공군 보잉 C-17A 글로브마스터Ⅲ 수송기가 미 외교 차량들과 함께 모스크바의 브누코보 공항에 있는 모습이 언론에 목격됐습니다.이 수송기는 지난 23일 미 워싱턴 DC 인근의 앤드루스 공군기지를 출발, 라트비아 수도 리가에 들른 뒤 모스크바로 향했다고 로이터 통신이 항공기 추적 데이터를 인용해 전했습니다.러시아 크렘린궁의 드미트리 페스코프 대변인은 이 수송기에 대해 아는 정보가 없다고 밝혔으며, CIA와 주러미대사관은 논평을 거부했습니다.CBS는 이번 방문이 언론에 확인된 랫클리프 국장의 첫 러시아 방문일 수 있다고 설명했습니다.또한 러시아-우크라이나 전쟁 협상이 교착 상태에 빠진 가운데 랫클리프 국장의 이번 방문이 이뤄졌다고 전했습니다.랫클리프 국장의 전임자인 윌리엄 번스 전 국장은 조 바이든 행정부 시절인 2021년 11월 모스크바를 방문했으며, 당시 블라디미르 푸틴 대통령과 만나 우크라이나를 침공하지 말라고 경고한 바 있습니다.미 고위 인사의 러시아 방문은 도널드 트럼프 대통령의 특사인 스티브 윗코프와 맏사위 재러드 쿠슈너가 지난 1월 모스크바에서 푸틴 대통령과 만난 이후 처음입니다.(사진=게티이미지)