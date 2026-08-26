이란·오만 "호르무즈 임시 공동항로 개설 등 추진 합의"

▲ 호르무즈 해협에 떠 있는 배들

이란과 오만이 최근 분쟁 여파로 통행이 제한된 호르무즈 해협의 안전한 항행 재개를 위해 '임시 공동 해상 통로 개설'과 '기뢰 제거 공동 프로젝트' 등을 추진하기로 뜻을 모았습니다.현지시간 25일 이란 외무부가 발표한 '이란-오만 공동 성명'에 따르면 이란을 실무 방문한 바드르 알부사이디 오만 외무장관은 테헤란에서 아바스 아라그치 이란 외무장관과 회담을 갖고 호르무즈 해협의 안전 항행 및 관리 방안에 대한 협의를 진행했습니다.두 장관은 각국의 주권과 주권적 권리를 유지하는 가운데 호르무즈 해협을 통한 안전한 해상 운항을 재개하는 것이 중요하다는 점에 인식을 같이했다고 성명은 밝혔습니다.특히 최근 벌어진 전쟁과 그에 따른 파괴적 여파로 조성된 해협 내 정세를 감안해, 실질적이고 실행할 수 있는 '단계적 프레임워크'를 논의했습니다.양측이 제안한 단계적 프레임워크에는 호르무즈 해협을 통과하는 '임시 공동 해상 통로' 개설과 해협 내 '기뢰 제거 공동 프로젝트 실행'에 대한 합의가 포함됐습니다.양국은 향후 영구적인 해상 통로 구축과 해협의 장기적 관리 방안을 비롯해 정보 교환 체계 구축, 해상 교통 관리, 관련 해상 및 보안 서비스 제공 등에 대한 합의를 끌어내기 위해 실무 기술 협상을 이어가기로 했습니다.아울러 양국 장관은 페르시아만 해역을 접하고 있는 역내 인접국들과 공동 대화를 추진하는 것이 중요하다는 점을 강조하며, 적용할 수 있는 국제법의 준수와 연안국들의 주권적 권리 존중이 필수적이라는 점을 재확인했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)