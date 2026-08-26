[날씨] 오늘 중북부 비…무더위 계속

여름의 끝자락에서 무더위가 기승을 부리고 있습니다.



오늘(26일)도 남부 지방은 고기압 영향으로 맑겠는데요.



다만 중북부 지역은 흐린 가운데 비가 내리겠습니다.



아침부터 저녁 사이 내리겠고 경기 북동부와 강원 북부에는 5에서 최고 60mm로 곳에 따라 많은 비가 예상되고요.



그 밖의 수도권과 강원도에 5에서 30mm의 비가 예상됩니다.



수도권과 강원도는 비 소식 때문에 폭염특보가 해제되거나 완화됐지만 여전히 남부 지방 중심으로는 폭염경보가 내려진 곳이 많습니다.



밤사이에도 도심과 해안을 중심으로는 열대야가 이어지겠고 오늘 낮 기온은 서울이 31도, 대구와 울산은 36도까지 오르겠습니다.



그래도 남부 지방은 주 후반에 비가 내리면서 점차 더위가 가시겠습니다.



목요일에 남해안과 제주를 시작으로 금요일은 충청 이남 지역에, 주말에는 전국으로 비가 확대되겠습니다.



다음 주에는 비가 그치고 나면 아침저녁으로 한층 더 선선해질 전망입니다.



(남유진 기상캐스터)