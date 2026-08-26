"교통사고 사망" 거짓 기재…지휘계통 감찰 착수

<앵커>



실종됐던 장미란 씨는 시신으로 발견되기 전 이미 경찰 내부시스템에 교통사고 사망으로 기재된 것으로 드러났습니다. 경찰은 해당 사건을 담당한 지휘 라인 4명을 대기발령 조치했습니다.



먼저 유수환 기자의 보도입니다.



<기자>



장미란 씨에 대한 실종 신고가 경찰에 접수된 것은 지난 5월 15일 저녁 6시 43분.



장 씨 실종 사건을 담당한 제주서부경찰서 부 모 경장은 2시간 33분 만인 밤 9시 16분 사건을 종결 처리합니다.



그 결과 경찰 수색은 2시간 반 만에 종료됐습니다.



[장미란 씨 가족 (지난 19일) : 경찰이 위치 추적을 해보고 나서 이야기를 한 게 '실종자가 통화를 원하지 않는다', '찾지 말아달라고 했다'고….]



신고자인 장 씨 연인에게 거짓 설명을 한 뒤 부 경장은 경찰 내부 시스템에 '장 씨가 교통사고로 숨졌다'고 기재한 것으로 드러났습니다.



경찰의 '실종자 프로파일링 시스템' 상 사건 종결 사유는 크게 3가지로 사망, 소재 발견, 자진 귀가로 나뉘는데 '사망' 그중에서도 '교통사고 사망'으로 분류한 겁니다.



담당 경찰관이 해당 시스템에 실종자가 '사망'한 것으로 입력하면 사건은 종결되고 이후 관리 대상에서도 제외됩니다.



경찰은 부 경장이 '사망'으로 입력하면 시스템상 사건이 종결된다는 점을 악용해 '교통사고 사망'이라는 가짜 이유를 적은 것으로 보고 있습니다.



부 경장은 또 지난달 접수된 60대 남성 실종 사건에서도 '남성의 소재를 발견했다'고 허위 기재한 뒤 마찬가지로 사건을 종결했습니다.



경찰청은 전·현직 제주 서부경찰서장과 형사과장, 실종팀장 등 부 경장의 실종사건 허위 종결과 관련한 지휘라인 4명을 모두 대기발령 조치했고, 이들에 대한 대대적인 감찰을 통해 이번 사건 처리 과정의 전모를 규명할 방침입니다.



(영상취재 : 강명철 JIBS, 영상편집 : 박지인)