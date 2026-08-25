트럼프 "온타리오호, 아메리카호로 변경 검토" 캐나다에 도발

▲ 도널드 트럼프 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 미국과 캐나다 사이의 온타리오 호수를 '아메리카 호수'로 바꾸는 방안을 검토하고 있다고 주장했습니다.트럼프 대통령은 현지시간 25일 소셜미디어 트루스소셜에 "온타리오주와 더는 사업을 많이 할 것 같지 않아 온타리오호의 이름을 아메리카호로 변경하는 방안을 진지하게 검토하고 있다"고 밝혔습니다.온타리오호는 캐나다 온타리오주와 미국 뉴욕주 사이에 있는 대형 호수입니다.북미지역 5대호 중 하나로 양국의 국경 역할을 합니다.온타리오주가 미국의 관세에 맞서 캐나다 내부의 반발 선봉에 서는 점을 감안한 일종의 도발적 조치로 해석됩니다.온타리오주의 더그 포드 주총리는 미 보수 진영의 상징적 인물인 로널드 레이건 전 대통령이 무덤에서 뒤척일 것이라며 트럼프 대통령을 연일 비난하고 있습니다.트럼프 대통령은 지난해 초 취임과 동시에 멕시코만을 미국만으로 바꾸는 행정명령에 서명했으며 AP통신이 멕시코만 표기를 고수하자 소속 기자의 백악관 행사 출입을 막기도 했습니다.트럼프 대통령은 또 트루스소셜에 별도의 게시물을 올려 "나는 캐나다인들이 프랑스어를 쓰는 것을 절대 방해하지 않을 것"이라며 "그런 어리석은 짓을 한다는 건 생각도 해보지 않았다"고 주장했습니다.트럼프 대통령은 "이 거짓말은 약하고 무능한 총리가 퀘벡 주민들에게서 완전히 잃어버린 정치적 지지를 되찾으려고 지어낸 것"이라며 "나는 프랑스계 캐나다인들을 사랑한다"고 덧붙였습니다.마크 카니 캐나다 총리는 전날 회견에서 미국의 무역협상단이 캐나다의 프랑스어 보호 정책을 골칫거리로 여기는 태도를 보였다고 주장했습니다.캐나다에서는 영어와 프랑스어가 동등한 지위로 사용되고 있으며 특히 프랑스어 사용자가 많은 퀘벡주에서는 판매 제품에 프랑스어 설명을 표시하는 등의 보호 규정이 있습니다.국경을 맞댄 오랜 동맹인 미국과 캐나다의 무역전쟁은 날로 악화하고 있습니다.미국이 캐나다산 제품 일부에 관세 50%를 부과하자 캐나다도 보복관세 방침을 천명했고 트럼프 대통령은 자동차와 부품, 철강 등에 대한 50% 관세 예고로 맞섰습니다.(사진=AP, 연합뉴스)