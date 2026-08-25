'토네이도 강타' 프랑스 남부, 39명 부상·주택 300채 파손

▲ 프랑스 국기 (자료화면)

프랑스 남부에 토네이도가 닥치면서 39명이 다치고 주택 약 300채가 부서졌습니다.현지시간 25일 AP, AFP 통신에 따르면 토네이도가 전날 밤 프랑스 오드주에 있는 작은 마을 포마를 휩쓸어 부상자 39명이 나왔다고 지역 당국이 집계했습니다.부상자 가운데 2명은 위중한 상태이며 17명이 입원 중인 것으로 전해졌습니다.구조 당국은 포마 마을과 인근에서 수색 작업을 계속하고 있습니다.포마 마을 인구 약 1천 명은 전원 대피해 긴급 대피소에서 지내고 있습니다.주택 약 300채의 지붕이 날아가거나 외벽이 무너지는 등 파손됐고 차량도 다수 부서졌으며, 나무가 뽑혀 쓰러진 모습도 확인됐습니다.오드주 당국은 25일 오전까지 1천400가구에 전기가 끊겼다고 전했습니다.프랑스 기상청에 따르면 프랑스 본토에 토네이도는 연 수십 차례 발생하지만 대부분 강도가 약합니다.프랑스 교통부에 따르면 기상 악화로 보르도와 마르세유, 니스, 툴루즈 등지에서 항공편 취소 및 지연이 발생했습니다.(사진=게티이미지)