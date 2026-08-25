우크라, '돈바스 자유경제구역 조성' 휴전안 제안…러 "돈바스, 러시아 영토" 거부

▲ 젤렌스키 대통령

우크라이나가 러시아에 점령된 최전선 지역 돈바스에 자유경제구역을 조성하자는 휴전안을 꺼내들었지만 러시아가 이를 거부했습니다.로이터 통신에 따르면 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 지난 주말 이뤄진 기자간담회에서 러시아에 제시할 몇 페이지 분량의 휴전안을 만들었다고 밝혔습니다.이는 휴전, 자유경제구역 설정, 유럽연합·북대서양조약기구(NATO·나토)의 역할 등 세 부분으로 구성된 것으로 전해졌습니다.젤렌스키 대통령은 "이 구상에는 휴전에 대한 아이디어들이 담겼는데, 이것이 핵심"이라며 "두 번째 부분은 미국이 제안한 자유경제구역 설치에 관한 것"이라고 설명했습니다.젤렌스키 대통령은 "이 세 가지 아이디어는 우크라이나만의 것이 아니다"라며 미국 및 유럽과 공동으로 발전시켰다고 말했습니다.지난해 12월 평화 협상이 한창일 때 러시아는 자신들이 점령한 우크라이나 동부 도네츠크와 루한스크 등 돈바스에서 우크라이나 병력을 완전히 물리고 이 돈바스 일대를 완전히 러시아에 할양하라고 요구했습니다.반면 도네츠크 일부 지역을 통제하고 있는 우크라이나는 현재 전선에서 전투를 중단하기를 원했고, 양측의 입장이 평행선을 달리자 대화를 중재하던 미국은 도네츠크에 비무장지대와 자유경제구역을 조성하자는 제안을 냈습니다.러시아 크렘린궁의 드미트리 페스코프 대변인은 현지시간 25일 미국 주도로 자유경제구역을 만들 가능성을 질문받자 "돈바스는 러시아연방의 영토이자 구성체"라며 "제3자가 러시아 지역을 통제할 가능성은 거의 없다"고 선을 그었다고 타스 통신이 보도했습니다.러시아는 우크라이나에서 점령한 뒤 자국 영토로 편입한 돈바스와 노보로시야 일대에서도 오는 9월 총선을 처음으로 함께 치러 실효적 지배 상태를 강화한다는 방침입니다.(사진=AP, 연합뉴스)