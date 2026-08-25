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완승의 비결은 훈련량…"AG 금메달 따고 싶어요"

배정훈 기자
작성 2026.08.25 21:10 조회수
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3년 만에 세계선수권 정상을 탈환한 안세영 선수가 귀국했습니다.

3년 전보다 더 기뻤다면서 아시안게임에서도 마지막에 웃겠다는 각오를 밝혔습니다.

안세영 선수, 이번 우승이 3년 전 세계선수권 첫 우승 때보다 더 기뻤다고 털어놓았습니다.

[안세영/배드민턴 국가대표 : 앞으로 나아가는 힘이 되어줄 거라고 생각이 들어서 (3년 전보다) 이번 경기가 훨씬 더 좋았던 것 같습니다.]

발 통증이 남아있었지만 훈련량에 대한 자신감으로 이겨냈다고 밝혔습니다.

[안세영/배드민턴 국가대표 : 훈련한 저를 믿고 경기에서는 그게 그대로 나올 수 있게끔 자신 있게 플레이하는 게 저는 제일 중요하다고 생각합니다.]

여자 단식 최초의 아시안게임 2연패를 이루겠다고 다짐했습니다.

[안세영/배드민턴 국가대표 : (아시안게임 금메달) 정말 땄으면 좋겠고 어느 선수든 다 따고 싶은 무대고 따고 싶은 대회이기 때문에 저도 그만큼의 노력이 필요할 거고, 더 자신있게 플레이하고 또 좋은 결과를 가져올 수 있을 거라 생각하고 있습니다.]

(영상취재 : 유동혁, 영상편집 : 박기덕)
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