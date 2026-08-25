'김정은과 찰칵' 또 올려…'비핵화' 피한 한미 통화

<앵커>



트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장과 함께 찍은 사진들을 또 SNS에 올렸습니다. 김 위원장을 향해 거듭 대화 신호를 보내는 가운데, 한미 외교장관이 어젯(24일)밤 전화 통화를 한 뒤 낸 자료에선, 비핵화 언급이 사라졌습니다.



김아영 기자입니다.



<기자>



트럼프 미국 대통령이 현지시간으로 어제, SNS에 김정은 북한 국무위원장과 함께 찍었던 사진 3장을 잇따라 올렸습니다.



지난 2018년 6월, 1차 북미 정상회담 때 싱가포르 호텔에서 함께 산책하는 사진 1장, 2019년 6월, 판문점에서 만났을 때 사진 2장입니다.



트럼프 대통령이 김정은과 찍힌 사진을 올린 건 지난 6월 이후 세 번째입니다.



아무런 성과 없이 결렬돼 김정은에겐 흑역사로도 볼 수 있는 2019년 2월 하노이 회담 사진은 한 번도 올리지 않았습니다.



트럼프 대통령이 김 위원장에게 대화를 다시 하잔 신호를 계속 발신 중인 가운데, 한미 외교장관은 어젯밤 30분가량 전화로 대화를 나눴습니다.



조현 외교장관은 트럼프 대통령의 최근 메시지가 북미대화의 재개와 한반도 평화로 이어지도록 우리 정부도 최선을 다하겠다며 '페이스메이커'로서의 역할을 강조했습니다.



미 국무부는 전화통화 이후 두 줄짜리 짧은 자료를 냈는데, 루비오 국무장관이 동맹에 필수적 사안들에 대해 양국이 긴밀한 공조를 유지할 필요가 있단 점에 주목했다고만 밝혔습니다.



한미 양측이 각각 내놓은 자료 어디에도 '비핵화'에 대한 언급은 없었습니다.



외교부는 이렇게 설명했습니다.



[박두순/외교부 대변인 : 한반도 비핵화는 우리 한미 간에 일관되게 견지되고 있는 입장이고요. (정부는 북핵문제 해결의) 실질적 진전을 이루기 위한 노력을 계속 경주해 나갈 것입니다.]



북한은 지난 19일과 20일, 김정은 동생 김여정이 잇따라 공개한 대미 입장문과 대남 담화문 이후, 별다른 반응을 내놓지 않고 있는데, 다시 숨 고르기에 들어간 양상입니다.



(영상취재 : 조춘동, 영상편집 : 김호진)