"절대 안 먹어" 국내 불안 확산…위험성 어떻길래

<앵커>



중국에서 1급 발암 물질 포름알데히드에 담근 배추가 유통되면서, 중국산 김치에 대한 국내 소비자 불안도 커지고 있습니다.



이게 얼마나 위험한 건지, 또 국내 상황은 어떤지 박하정 기자가 취재했습니다.



<기자>



서울의 한 마트에서 초특가 판매 중이라는 김치, 중국 산둥성 칭다오에서 제조한 김치입니다.



김치 재료인 배추가 어디서 재배된 건지는 알기 어렵습니다.



[수입업체 관계자 : 중국산 김치는 맞고요. 해썹(식품안전관리인증) 공장에서 제조한 거고요.]



올해 수입된 김치 19만 4천400톤 중 99.9%가 중국에서 온 겁니다.



중국 허베이성에서 신선도 유지 목적으로 배추를 포름알데히드 용액에 담근 뒤 유통시킨 사실이 뒤늦게 알려지면서, 불안감이 국내로도 번지고 있습니다.



[김태영 : 식당 가서는 절대 김치를 먹지 않으려고요. 거의 식당에선 중국산이라고 보면 되잖아요.]



[이은영 : 당분간만이라도 중국산 배추로 원산지가 표기가 돼 있으면 구매하지 않을 것 같습니다.]



포름알데히드는 상온에서 무색투명한 기체 상태로 존재하고, 물에 녹이면 포르말린 용액이 됩니다.



접착제나 방부제 제조 등에 쓰이는데, 지난 2004년 세계보건기구 산하 국제암연구소가 1급 발암물질로 지정했습니다.



인체 노출과 발암 사이 인과관계가 확인된 건 포름알데히드를 기체 상태로 '흡입'했을 때입니다.



[권순찬/순천향대 천안병원 직업환경의학과 교수 : 발암성 근거는 직업적인 흡입 노출에 의해서 발생하는 것으로 돼 있습니다. 비인두암과 백혈병 중에서 특히 골수성 백혈병.]



포름알데히드를 먹는 경우 발암성은 아직까지 규명되지 않았지만 그렇다고 안전하단 뜻은 아닙니다.



고농도의 포르말린을 한 번에 섭취하면 입이나 식도 내 점막에 화상을 입거나 쇼크가 올 수 있습니다.



37% 농도의 포르말린 용액 30ml를 먹었을 때 성인이 사망할 수 있단 보고도 있습니다.



[최윤주/국립암센터 암예방사업부 선임연구원 : (식품에 첨가) 그 자체가 문제라고 말씀드릴 수는 있을 것 같아요. 그런데 배추 뿌리를 제거하거나 물에다 세척을 하거나 끓이거나 하면서 그런 과정을 거치면서 날아가기도 하고, 건강 영향이 달라질 수 있을 것 같거든요.]



문제가 된 중국 배추에서 포름알데히드를 얼마나 썼는지, 한국으로 수출했는지 등이 파악되지 않는 한, 국내 소비자 불안은 쉽게 가시지 않을 걸로 보입니다.



(영상편집 : 정용화, 디자인 : 김한길, VJ : 신소영)