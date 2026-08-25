야자수 숲 시신은 장미란 씨…"사인 단정 안 돼"

<앵커>



어제(24일) 야자수농장에서 발견된 시신은 경찰의 부검 결과 장미란 씨인 것으로 확인됐습니다. 경찰은 외상의 흔적을 발견할 수 없다며, 스스로 목숨을 끊은 것으로 보고 있습니다. 하지만 전문가들은 정확한 사망 원인을 단정하기엔 이르다고 지적합니다.



보도에 동은영 기자입니다.



<기자>



제주시 한림읍 야자수농장에서 어제 발견된 시신이 '실종자' 장미란 씨인 것으로 경찰 부검 결과 확인됐습니다.



시신 부패가 상당히 진행돼 이미 지문이 사라져 치아 감정 결과 장 씨와 일치한다는 결과가 나온 것으로 파악됐습니다.



장 씨가 마지막으로 외출할 때 입고 있던 옷과 휴대전화 등이 근처에서 함께 발견됐고, 팔찌와 반지 등도 그대로 착용한 상태였던 걸로 알려졌습니다.



부검 결과 특이 골절 등 외상이 발견되지 않은 점과, 시신 발견 당시 자세와 위치로 미뤄봤을 때 경찰은 장 씨가 스스로 목숨을 끊었을 가능성이 높은 걸로 보고 있습니다.



[유재성/경찰청장 직무대행 (어제) : 제가 제주청장에게 보고 받은 바로는 목맴사 추정으로 이렇게 보고를 받았습니다. (타살을 의심할 만한 흔적이 없다는 거죠.) 네 아직까지는 그렇습니다.]



현재까지 뚜렷한 타살 정황은 확인되지 않고 있지만, 전문가들은 사망 원인을 섣불리 단정해선 안 된다고 지적합니다.



[표창원/표창원범죄과학연구소장 : 모습 전체가 찍힌 화면을 확보하거나 복수의 목격자가 있어서 정확하게 그 상황을 봤다거나 하지 않는 이상은 발견된 시신은 변사일 수밖에 없거든요. 보이는 모습만 가지고 사인을 단정해서는 안 되는 거죠.]



경찰은 채취한 DNA를 국립과학수사연구원에 보내 구체적인 사망 시점과 정확한 사인을 파악할 예정인데, 시신의 훼손 정도가 심해 결과가 나오기까지는 수 주가 걸릴 수 있다는 전망이 나옵니다.



경찰은 현장에서 확보한 장 씨 휴대전화를 포렌식 해 실종 전후 행적 등을 확인하고 있습니다.



(영상편집 : 최혜란)