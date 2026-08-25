무안 105만 평 국가산단 후보지 지정…호남권 신산업 거점 조성

▲ 이재명 대통령이 6월 30일 서남권 항공시찰 중 무안공항을 보고 있다.

국토교통부는 전남광주통합특별시 무안군 현경면 일원 약 105만 평(3.47㎢)을 '무안 국가산업단지 후보지'로 지정했다고 오늘(25일) 밝혔습니다.이번 지정은 작년 12월 17일 광주 군공항 이전 6자 협의체 발표에 포함된 '무안 국가산업단지 신속 지정'의 후속 조치입니다.국토부는 전남광주시 요청에 따라 관계부처와 민간 전문가로 구성된 산업입지정책심의회에서 사업 추진 필요성과 입지 적정성, 지역 균형발전 효과 등을 종합적으로 검토해 해당 부지를 후보지로 확정했습니다.이번 후보지 지정으로 호남권의 신성장을 견인할 산업 거점 조성의 기반이 마련됐다고 국토부는 설명했습니다.전남광주시와 무안군은 지역 전략산업을 중심으로 기업 유치와 실수요 확보에 나서는 한편 산업단지 조성을 위한 후속 절차를 구체화할 계획입니다.국토부는 "산업단지계획 수립 과정에서 지방정부·관계기관과 긴밀히 협력하고, 무안공항역을 포함한 호남고속철도 2단계 사업도 2027년 완료를 목표로 차질 없이 추진하겠다"며 "무안국제공항과 철도가 연계된 물류·산업 거점으로 발전하도록 뒷받침하겠다"고 말했습니다.(사진=청와대 제공, 연합뉴스)