캐나다도 미국에 무역 강공 채비…"보복관세 등 대응책 발표"

▲ 마크 카니 캐나다 총리

도널드 트럼프 미국 대통령의 추가 관세 위협에 캐나다 정부도 물러서지 않고 보복 관세 구상을 구체화하기로 해 양국 간 무역 전쟁이 더욱 격화할 조짐입니다.AP통신 등에 따르면 마크 카니 캐나다 내각은 현지시간 25일 대미 보복 관세 등의 내용을 포함한 대응책을 공개할 예정입니다.캐나다의 이번 대책은 전날 트럼프 대통령이 캐나다 지도자들에게 "순종하라"고 위협하면서, 내년 1월 1일부터 캐나다의 자동차와 자동차 부품, 철강 관세를 50%로 인상하겠다고 추가로 발표한 직후에 나오는 것입니다.앞서 전날 카니 총리는 캐나다가 미국의 관세 조치에 1대 1로 대응하는 방식에서 벗어나, 캐나다 노동자와 기업을 보호하기 위한 표적화된 보복 조치를 할 수도 있다고 언급한 바 있습니다.이와 관련해 복수의 소식통은 캐나다 CBC 방송에 캐나다의 보복 관세 대상 품목이 다양하고 이를 대체할 수 있는 자국산 제품을 쉽게 구할 수 있을 것이라고 말했습니다.캐나다 정부의 이번 발표에는 미국과의 '무역 장기전'에 대비하기 위한 자국 피해 대비책도 비중있게 포함될 예정입니다.여기에는 미국과의 무역 갈등이 오는 11월 미국 중간선거 이후에도 계속돼, 근시일 내 협상이 재개될 가능성은 작다는 판단이 깔린 것으로 보입니다.블룸버그 통신은 소식통들을 인용해 이번 조치에는 실업 수당 확대, 관세 타격 기업 대상 대출 프로그램 시행 등이 포함된다고 보도했습니다.한 소식통은 이번 조치들이 코로나19 팬데믹 시절 경제 지원 프로그램과 유사한 조치들이라고 설명했습니다.이번 지원책은 양국 무역 분쟁이 지속되는 동안은 물론, 필요할 경우 트럼프 대통령의 남은 임기 전반에 걸쳐 유지되도록 설계되고 있는 것으로 알려졌습니다.다만 양국 간 소통이 완전히 끊어진 것은 아닙니다.도미닉 르블랑 캐나다 대미 무역 담당 장관은 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표와 연락을 하고 있다고 캐나다 정부 관계자가 24일 현지 언론과의 인터뷰에서 밝혔습니다.에린 오툴 캐나다·미 경제 관계 자문위원은 이날 CBC와의 인터뷰에서 "우리는 모두 이번 협상이 마지막까지 치열하게 진행될 수 있기를, 그리고 소통 채널을 계속 열어둘 수 있기를 여전히 바라고 있다"고 말했습니다.지난달 트럼프 대통령이 캐나다에 관세 부과를 경고한 후 협상을 이어오던 양국은 지난 21일 밤 협상을 중단했습니다.그러자 미국은 22일부터 약 200억 달러 규모의 캐나다산 제품에 50% 관세를 부과했고, 캐나다도 9월 8일부터 미국산 철강과 낙농품, 가전제품, 농기계, 펄프 등에 대한 보복 관세를 예고한 상탭니다.상당한 진전을 봤던 것으로 알려진 양국 관세 협상이 결국 틀어진 배경에는 하워드 러트닉 미 상무부 장관이 있다는 외신 보도도 나왔습니다.그가 미국 기업을 옹호하면서 협상 막판에 캐나다를 강하게 압박했다는 것입니다.관계자들에 따르면 러트닉 장관은 기본 협상안이 캐나다에 지나치게 유리하다고 봤으며, 양보한 내용들을 되돌리길 원하는 미국의 금속 업체들을 적극적으로 옹호했습니다.이에 캐나다 측은 러트닉 장관이 '골문을 마음대로 바꿨다'며 협상 규칙을 제대로 지키지 않는다고 비난했다고 합니다.그러나 백악관 관계자는 러트닉 장관이 협상을 무산시켰다는 주장을 반박하며, 마지막에 협상 범위를 벗어난 요구를 한 쪽은 캐나다라고 말했습니다.캐나다 측의 한 관계자는 러트닉 장관이 협상에 도움이 되지 않았지만, 그의 등장 자체가 결렬의 직접적 원인은 아니라고 밝혔습니다.그보다는 협상 막바지 단계에서 제시된 미국의 목표에 근본적인 문제가 있었다고 주장했습니다.블룸버그 통신은 그간 러트닉 장관이 미국에 더욱 유리한 협상을 끌어낼 수 있다고 판단되는 무역 사안들을 포착해 달려들어 왔다고 지적했습니다.그러면서 이번 사안은 "러트닉 장관이 트럼프 행정부 내에서 어떻게 파괴적 요인으로 작용해 왔는지를 보여주는 가장 최근의 사례"라고 분석했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)