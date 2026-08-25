"제주도 차 빌리듯 뚝딱?"…'나혼산' 전현무 즉흥 카자흐스탄 여행기 조작 논란

MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'에서 방송된 전현무의 카자흐스탄 즉흥 여행을 두고 '조작 방송' 의혹이 제기되며 논란이 일고 있다.



지난 14일과 21일 2주에 걸쳐 '나 혼자 산다'에서는 전현무의 카자흐스탄 여행기가 공개됐다. 방송에서 전현무는 목적지 없이 인천공항에 도착해 즉흥적으로 여행지를 카자흐스탄 알마티로 정해 1박 2일 일정으로 떠났다.



그러나 방송 이후 시청자들은 현지 렌터카 대여 및 스태프 비행기 티켓 발권 등 여행 과정 전반이 지나치게 매끄럽게 진행되며, 즉흥적이라는 여행이 사실은 사전에 치밀하게 기획된 것 아니냐는 의문을 제기하고 있다.



특히 현지 렌터카 대여 과정이 결정적인 도마 위에 올랐다. 전현무는 비행기 탑승 전 렌터카를 예약하고, 현지에 도착해 여권과 면허증 사진을 전송해 차를 빌렸다고 설명했다. 그러나 실제 현지 방문객들은 "카자흐스탄은 대사관이나 영사관을 통한 별도의 면허 공증 절차가 필수적"이라며 "제주도에서 차를 빌리듯 허구로 그려냈다"고 강하게 지적했다.



여기에 전현무 혼자 가는 게 아니라 촬영을 위해 많은 스태프들이 동행했을 텐데, 즉흥 여행이라며 이들의 비행기 티켓 확보가 어떻게 가능했겠냐는 지적 또한 나왔다. 또 알마티시 관광당국이 '나 혼자 산다'의 촬영을 지원했다는 내용을 공식 홈페이지에 올린 사실까지 알려지며 시청자를 기만한 무리한 연출이라는 비판이 이어졌다.



누리꾼들은 "그냥 미리 기획한 여행이라고 해도 될 걸 왜 즉흥이라 거짓말을 하냐", "즉흥 여행 믿은 사람만 바보 됐다", "잘못된 정보를 알려주면 어쩌나. 방송 보고 따라간 사람들은 현지에서 렌터카 쉽게 대여 가능한 줄 알았을 텐데 얼마나 곤란해지겠나"라며 날 선 반응을 보였다.



반면 일각에서는 "예능 프로그램 특성상 재미를 위한 어느 정도의 연출은 감안해야 한다", "평소 즉흥 여행을 즐기는 출연자의 성향을 반영한 예능적 구성일 뿐"이라며 옹호하는 목소리도 나온다.



높은 시청률과 화제성을 기록한 카자흐스탄 편이 연출 의혹에 휩싸인 가운데, 리얼리티 예능의 진정성을 둘러싼 갑론을박은 당분간 계속될 전망이다.



[사진=MBC 방송 캡처]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)