"파도 되어 물결 되어 다시 오소서"…명진스님 영결식 엄수

▲ 25일 서울 강남구 봉은사에서 열린 봉은사 전 주지 명진스님의 영결식에 스님들이 참석해 있다.

봉은사 전 주지 명진스님의 영결식이 오늘(25일) 오전 서울 강남구 봉은사에서 종교시민사회장으로 엄수됐습니다.대한불교조계종과 시민사회가 함께 마련한 오늘 영결식에서는 고인과 인연을 맺었던 불교, 종교계, 문화예술계, 시민사회 인사와 신도 등이 참석해 스님의 마지막 길을 배웅했습니다.도공스님은 영결사에서 "스님은 말에 거침이 없고 행동에 물러섬이 없었다"며 "우리 사회에서 가장 아픈 곳을 어루만져주던 손길 같은 스님"이었다고 고인을 기억했습니다.40년 전 해인사에서 고인과 인연을 맺은 염무웅 전 국립한국문학관장은 "그는 76년 인생 가운데 52년을 승복 입은 비구로 지냈으나, 그의 삶은 승복의 격식에도 사찰 건물의 고고함에도 갇히지 않았다"며 "그는 자유인이었다"고 돌아봤습니다.도올 김용옥 선생은 '영산의 춤'이라는 시로, 소리꾼 장사익은 노래로 명진스님을 배웅했습니다.천주교정의구현사제단 고문 함세웅 신부, 세월호 유가족 정부자 씨 등도 고인에게 인사를 건넸습니다.영결식 후 고인의 시신, 법구는 출가 본사인 충북 보은군 법주사로 운구되며, 오후 법주사에서 다비식이 진행됐습니다.스님은 49재 후 경기 남양주 모란공원묘지의 민주열사묘역에서 영면에 듭니다.(사진=연합뉴스)