[성민종합정치] 유시민이 들고 나온 재즈곡…허민 "배신 당한 분노, 복수의 다짐 상징"

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● 유시민 "李, 오만한 권력자"
성한용 / 한겨레 선임기자
"유시민, 문재인 정권 때 쓴소리 한 번 안 해"
"유시민 발언, 부적절‥분풀이에 가까워"
허민 / 문화일보 전임기자
"정권마다 당대표 선출에 영향 끼쳐 와‥정도 차이"
"유시민, 상처·자존감 훼손 입은 듯‥발언 조심해야"
● 유시민 "尹 때와 비슷해"
성한용 / 한겨레 선임기자
"유시민, 이 정도면 분노조절장애로 보여"
"청와대, 앞으로도 유시민 발언에 반응 안할 것"
허민 / 문화일보 전임기자
"유시민, 비판을 위한 비판 중"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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