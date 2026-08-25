여자농구 우리은행, 드래프트 지명 못 받은 정혜윤 추가 선발

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▲ 우리은행 입단한 정혜윤

여자프로농구 2026-2027시즌 신인선수 드래프트에 참가했으나 지명받지 못한 정혜윤(마산여고)이 아산 우리은행 유니폼을 입습니다.우리은행 구단은 고교 졸업 예정 선수인 정혜윤을 수련선수로 추가 선발했다고 오늘(25일) 밝혔습니다.2008년생, 만 17세로 신장 165㎝인 정혜윤은 18세 이하(U-18) 여자농구 아시아컵 청소년 국가대표 출신의 가듭니다.전주원 우리은행 감독은 정혜윤에 대해 "스피드를 갖춘 가드 자원으로서, 미래 선수층 강화에 도움이 될 것"이라고 평가했습니다.미지명 선수를 추가 선발하게 된 건 구단주인 정진완 우리은행장의 뜻이라고 구단은 전했습니다.이번 신인 드래프트에선 동포 선수 참가가 늘어났습니다.1라운드에 지명된 6명 중 3명이 외국 국적자였습니다.구단 관계자는 "국내 선수들이 상당수 미지명된 사실을 보고받은 정진완 구단주가 직접 추가 영입 검토를 지시했다"며 "갈수록 저변이 얕아지는 여자농구 현실에서 이번 수련선수 추가 선발이 작지만, 희망을 전하는 계기가 되기를 바란다는 뜻을 전했다"고 말했습니다.정혜윤은 "프로무대 진출이 좌절되어 진로에 대해 고민하던 중 우리은행이 손을 내밀어줘서 다시 도전할 수 있게 됐다"며 "쉽게 얻은 기회가 아닌 만큼 매 순간 간절한 마음으로 노력해 정식 엔트리 등록이라는 첫 번째 목표를 반드시 이루겠다"고 각오를 밝혔습니다.(사진=아산 우리은행 제공, 연합뉴스)