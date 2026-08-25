[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
--------------------------------------------
● 40대·호남서 동반 하락
성한용 / 한겨레 선임기자
"지지율 하락‥이 대통령 '일잘러' 기대, 실망으로 바뀌어"
"전대 과정에서 당원들 상처 많이 받아‥호남 지지율 하락"
"이 대통령, 갈라진 당원 통합 리더십 발휘돼야"
"역대 대통령 데드크로스 극복한 사례 거의 없어"
허민 / 문화일보 전임기자
"친명 권력 재편 강하게 드러나면서 민주 지지연합 분열"
"동의 없는 주류 교체가 낳은 정치적인 거부 반응"
"지지율 하락, 전대서 계파 갈등이 현시점 가장 큰 영향"
"이 대통령, 공소 취소·연임 안 한다 분명히 말해야"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[성민종합정치] 역대 대통령 데드크로스 시점 살펴보니…다시 골든크로스 가능할까?
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글