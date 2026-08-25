"가족과 살아도 대화 없으면 독거인보다 우울감 더 느껴"

▲ 일본 도쿄 공원의 노인 (자료화면)

가족과 함께 살더라도 집 안에서 대화나 교류가 적은 '가정 내 고립' 상태의 중장년층이 홀로 사는 1인 가구보다 우울감을 더 느끼는 것으로 나타났습니다.25일 교도통신에 따르면 일본 도쿄도 건강장수의료센터는 사이타마현 와코시가 2023년 40세 이상 주민 약 8천800명의 가정 상황과 동거 가족과의 교류 정도 등을 조사한 자료를 분석해 이런 결과를 발표했습니다.연구팀은 동거 가족이 있어도 하루 대화 시간이 15분 미만이고, 주로 집에서 혼자 지내는 상태를 '가정 내 고립'으로 정의했습니다.분석 결과 전체의 4.7%가 가정 내 고립 상태에 해당했습니다.연령대별로는 40~64세가 3.2%, 65세 이상이 5.3%로 연령이 높을수록 비율이 커졌으며, 대부분 연령대에서 여성보다 남성이 많았습니다.건강 상태 분석 결과, 가정 내 고립자의 우울 상태 경험 확률은 고립되지 않은 사람에 비해 1.48배 높았습니다.이는 홀로 사는 사람(1.19배)보다 높은 수칩니다.스스로 건강하지 않다고 느낄 확률도 1인 가구는 '가정 내 비고립자'의 1.10배인 반면 가정 내 고립자는 1.33배에 달했습니다.행복감 수준이 낮을 확률 역시 독거인(1.21배)보다 가정 내 고립자(1.56배)가 훨씬 높았습니다.그동안 사회적 고립에 대한 연구는 주로 1인 가구나 집 밖에서의 대인관계 결여를 중심으로 이뤄졌습니다.연구를 이끈 건강장수의료센터의 무라야마 히로시 연구부장은 "동거 가족이 있다고 무조건 안심할 수는 없다"며 "행정과 복지 현장에서는 가구 형태뿐 아니라 가정 내 실제 교류 상태도 면밀히 살필 필요가 있다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)