[비디오머그] 흙 속에 묻혀있던 '종합 세트'…지금까지 이런 불상은 없었다?
2015년 10월, 강원도 양양군 서면 미천골 깊은 골짜기의 작은 사찰터 '선림원지'.
승방터로 추정되는 이곳에서 흙과 시퍼런 녹으로 뒤덮인 정체불명의 금속 덩어리 하나가 모습을 드러냈습니다.
처음엔 그저 오래된 불상 조각처럼 보였던 이 유물의 진짜 정체가 밝혀지기까지는, 그로부터 무려 5년이라는 시간이 더 필요했습니다.
문화유산보존과학센터가 넘겨 받아 시작한 보존처리. 그런데 흙과 뒤엉킨 녹을 벗겨내는 일이 상상 이상이었습니다.
도금층이 청동녹과 단단히 들러붙어 있던 탓에, 현미경으로 들여다보며 녹을 한 겹 한 겹 벗겨내는 작업만 4년 넘게 이어졌습니다.
그리고 마침내 드러난 순금빛 표면 위에서, 연구진은 예상치 못한 것을 발견합니다.
눈썹과 눈매, 눈동자, 수염까지, 무려 1,100여 년 전 장인이 먹으로 그려 넣은 붓선이 그대로 남아있던 겁니다.
출토지가 명확한 통일신라 보살입상 중 역대 최대 크기(대좌·광배 포함 66.7cm),
화려한 광배와 대좌까지 온전히 갖춘 희귀함까지 더해지며,
이 유물은 통일신라 불교 조각사 연구를 다시 쓰게 한 발견으로 평가 받았습니다.
그 가치를 인정받아 2024년 12월, 국가유산청은 이 유물을 '보물'로 지정했습니다.
그 이름은 '양양 선림원지 출토 금동보살입상'.
머그뮤지엄에서는 국립춘천박물관에 소장된 이 금동보살입상을 2편에 걸쳐 집중 조명합니다.
1편에서는 이 보살상을 어떻게 감상해야 하는지, 통일신라 불교 조각의 미감을 짚어봅니다.
2편에서는 흙더미 속 파편이 완벽한 원형을 되찾기까지 과학적 분석과 디지털 복원, 그리고 연구자들의 사투를 되짚어봅니다.
천 백 년의 시간을 뚫고 되살아난 얼굴, 영상으로 만나보시죠.
(취재 : 소환욱 / 구성 : 이미선 / 편집 : 김혜주 / CG : 안준석, 정유민 / 촬영 : 문정도 장세원 / 제작 : 지식콘텐츠IP팀 / 자료제공 : 국립춘천박물관)
승방터로 추정되는 이곳에서 흙과 시퍼런 녹으로 뒤덮인 정체불명의 금속 덩어리 하나가 모습을 드러냈습니다.
처음엔 그저 오래된 불상 조각처럼 보였던 이 유물의 진짜 정체가 밝혀지기까지는, 그로부터 무려 5년이라는 시간이 더 필요했습니다.
문화유산보존과학센터가 넘겨 받아 시작한 보존처리. 그런데 흙과 뒤엉킨 녹을 벗겨내는 일이 상상 이상이었습니다.
도금층이 청동녹과 단단히 들러붙어 있던 탓에, 현미경으로 들여다보며 녹을 한 겹 한 겹 벗겨내는 작업만 4년 넘게 이어졌습니다.
그리고 마침내 드러난 순금빛 표면 위에서, 연구진은 예상치 못한 것을 발견합니다.
눈썹과 눈매, 눈동자, 수염까지, 무려 1,100여 년 전 장인이 먹으로 그려 넣은 붓선이 그대로 남아있던 겁니다.
출토지가 명확한 통일신라 보살입상 중 역대 최대 크기(대좌·광배 포함 66.7cm),
화려한 광배와 대좌까지 온전히 갖춘 희귀함까지 더해지며,
이 유물은 통일신라 불교 조각사 연구를 다시 쓰게 한 발견으로 평가 받았습니다.
그 가치를 인정받아 2024년 12월, 국가유산청은 이 유물을 '보물'로 지정했습니다.
그 이름은 '양양 선림원지 출토 금동보살입상'.
머그뮤지엄에서는 국립춘천박물관에 소장된 이 금동보살입상을 2편에 걸쳐 집중 조명합니다.
1편에서는 이 보살상을 어떻게 감상해야 하는지, 통일신라 불교 조각의 미감을 짚어봅니다.
2편에서는 흙더미 속 파편이 완벽한 원형을 되찾기까지 과학적 분석과 디지털 복원, 그리고 연구자들의 사투를 되짚어봅니다.
천 백 년의 시간을 뚫고 되살아난 얼굴, 영상으로 만나보시죠.
(취재 : 소환욱 / 구성 : 이미선 / 편집 : 김혜주 / CG : 안준석, 정유민 / 촬영 : 문정도 장세원 / 제작 : 지식콘텐츠IP팀 / 자료제공 : 국립춘천박물관)
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