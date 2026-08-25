조인성·조여정은 어떻게 이창동 감독의 '픽'을 받았나

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이창동 감독이 8년 만의 신작 '가능한 사랑'에 조인성, 조여정을 캐스팅 한 이유를 밝혔다.25일 오전 서울 호텔나루 엠갤러리에서 열린 영화 '가능한 사랑' 제작보고회에 참석한 이창동 감독은 이번 작품에 자신의 페르소나라 할 수 있는 전도연, 설경구를 캐스팅한 건 "당연한 일"이라고 밝히면서 새롭게 합류한 두 배우를 선택한 이유를 공개했다.먼저 조인성이 연기한 캐릭터 상우에 대해 "이 영화에 보이지 않는 이야기를 지배하는 구조에 있는 인물이다. 힘이 있고 잘생기고 매력적이고 모든 것에 능하고 그러나 자기를 드러내지 않는다"라고 소개했다. 그러면서 "그런 배우는 조인성 외에는 떠올릴 수 없었다. 안 한다고 하면 어쩌나 걱정했다. 류승완 감독이 다리를 잘 놔줘서 캐스팅이 가능했던 것 같다"라고 웃어 보였다.조인성은 당시 '호프'에 이어 '휴민트'를 촬영하고 있었다. 잇따른 해외 로케이션 촬영으로 육체적 피로도가 극에 달해있던 상황이었다. 그러나 조인성은 이창동 감독의 제안을 받고 "이 영화까지만 하고 쉬자"라고 생각을 고쳐먹었다.조인성은 "감독님 작품을 워낙 좋아했다"면서 "배우로서 배울 수 있는 기회가 많지 않은데 감독님께 배운다는 마음으로 현장에 갔다. 실제로 많이 배웠고 그런 기회를 가질 수 있어 영광이었다"고 말했다.이창동 감독은 상우의 아내인 예지에 대해서는 "이 영화 전체에서 어찌 보면 저의 시각, 저의 입장을 가진 인물이다. 조여정 씨와 같이 작업을 해보지는 않았지만 영화하는 사람으로서의 자의식, 공감 능력, 감수성을 다 가진 배우라고 생각했다"면서 "예지의 내면과 맞다고 생각했다. 현장에서 그 인물로 있으려 했다"라고 칭찬을 아끼지 않았다.조여정은 이창동 감독의 출연 제안을 받았던 당시를 떠올리며 "이창동 감독님과의 작업은 고대하던 일이라 제안을 받고 얼떨떨할 정도로 좋았다. 시나리오를 읽고 나서는 (전)도연 언니 말씀처럼 여운이 진했다. 그러면서 '내가 이 영화를 할 수 있는 깊이일까'에 대한 고민을 3일 정도 한 후에 연락을 드렸다"라고 말했다.이창동 감독의 영화에는 늘 비슷한 결의 배우들이 나왔다. 설경구, 문소리, 전도연 등 보통 사람들을 대변할 수 있는 얼굴에 빼어난 연기력을 소유한 배우들이다. 전작인 '버닝'부터 독자적인 개성을 가진 배우들을 기용하기 시작했다.조인성과 조여정은 '가능한 사랑'을 조금 더 흥미롭게 바라볼 수 있는 캐스팅이다. 당초 전도연, 설경구가 연기하는 캐릭터를 중심으로 한 시나리오를 써놨던 이창동 감독은 조인성과 조여정이 연기하는 상우, 예지 부부를 새롭게 만들어내 영화의 시선과 메시지를 다층적으로 구축하게 됐다.'가능한 사랑'은 해고노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기. 이창동 감독의 첫 넷플릭스 영화인 '가능한 사랑'은 9월 23일 극장에서 선개봉한 뒤 11월 6일 전 세계 시청자들과 만난다.<사진 = 백승철 기자>(SBS연예뉴스 김지혜 기자)