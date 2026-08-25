곽동연, 짧은 머리로 군 입대…"마지막은 오토바이로 자유 만끽"

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배우 곽동연(29)이 25일 육군 현역으로 입대한다.곽동연은 25일 별도의 공식 행사 없이 조용히 육군훈련소에 입소해 기초군사훈련을 받은 뒤 자대 배치를 받아 복무를 이어갈 예정이다. 전역은 2028년 2월 24일로 예정돼 있다.이날 곽동연은 자신의 SNS에 "다녀올게요. 다들 건강하고 행복하게 지내고 계시길"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재하며 팬들에게 작별 인사를 전했다. 공개된 사진에는 입대를 앞두고 삭발한 곽동연의 일상이 담겼다. 짧은 머리에 적응한 그는 오토바이를 타는 등 입대 전 남은 시간을 자유롭게 보내며 여유로운 모습을 보였다.앞서 곽동연은 지난 14일에도 자신의 SNS에 "골드 키위의 짧은 인생"이라는 유쾌한 문구와 함께 삭발 후 탈색·염색을 더한 개성 넘치는 스타일을 공개한 바 있다.2012년 KBS2 '넝쿨째 굴러온 당신'으로 데뷔한 곽동연은 최근 공개된 넷플릭스 시리즈 '동궁'에 세자 역으로 특별출연했으며, 군 복무 중에도 이미 촬영을 마친 작품들을 통해 대중과 계속 만날 예정이다.한편 곽동연은 2012년 KBS2 '넝쿨째 굴러온 당신'으로 데뷔해 '구르미 그린 달빛', '빈센조', '눈물의 여왕', '육사오' 등 다양한 작품에서 활약했으며, 넷플릭스 '동궁'에 특별출연하기도 했다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)