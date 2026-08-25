뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] '빚 많다, 잘 지내라' 유언까지 남겼는데…단서 싹 덮고는 "알아서 찾으세요"

이현영 기자
작성 2026.08.25 15:51 조회수
PIP 닫기
제주에서 실종 사건들을 허위로 종결한 경찰관이 사건 관련 단서를 포착하고도 확인에 나서지 않은 사실이 추가로 드러났습니다.

제주서부경찰서 소속 A 경장은 지난 22일 제주시 구좌읍에서 숨진 채 발견된 60대 남성의 실종 사건과 관련해 '실종자가 빚이 많다'는 취지의 신고를 접수하고도 사건을 덮은 것으로 나타났습니다.

국회 행정안전위원회 서명옥 의원실이 경찰청에서 받은 자료에 따르면, 숨진 채 발견된 60대 남성의 아내는 지난달 2일 "남편이 아이에게 '사업에 실패해 빚이 많다', '잘 먹고 잘 지내라'는 말을 남기고 연락이 두절됐다"며 112에 신고했습니다.

하지만, 담당자인 A 경장은 이 남성과 연락조차 하지 않은 채 유가족에게 "연락이 됐고, 무사하지만 가족에게 소재를 알리기 원치 않는다"고 허위로 답변한 뒤 사건을 종결했습니다.

실종된 남성이 돌아오지 않자 가족은 계속해서 경찰서를 찾아갔지만, '알아서 찾으라'는 취지의 답변만 돌아왔다고 말했습니다.

이후 가족들은 A 경장이 또 다른 실종자 장미란 씨 사건을 허위로 종결했다는 사실이 알려진 뒤인 지난 21일, 실종 신고를 재접수했습니다.

결국 신고 접수 51일 만인 다음날, 남성은 숨진 채 발견됐습니다.

유가족은 기자회견을 열고, "경찰이 무사하다는 말만 믿고 기다렸는데 돌아온 것은 시신이었다"며 "경찰은 가족들이 알아서 찾아보라고만 했다"고 분통을 터뜨렸습니다.

경찰은 A 경장이 실종 사건 업무를 맡은 지난해 3월부터 종결 처리한 사건 298건 전체에 대한 전수조사를 벌이는 한편, 전·현직 제주서부경찰서장과 형사과장, 실종팀장 등 지휘 라인 4명을 대기발령 조치했습니다.

(취재 : 이현영, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
이현영 기자 사진
이현영 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지