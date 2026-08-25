[현장영상] 맨홀서 여러 명이 '스윽'…잇따른 '두더지 인간' 정체는?

최근 미국 뉴욕 맨해튼 한복판에서 어둠 속 작업복 차림의 남성들이 맨홀 밖으로 잇따라 모습을 드러내는 영상이 확산하면서 경찰이 수사에 나섰습니다.



최근 SNS에는 뉴욕 거리에서 상·하의가 연결된 작업복을 입고 이마에 헤드램프를 단 남성 3명이 주변을 살피듯 맨홀 밖으로 나오는 영상이 올라왔습니다.



뉴욕에서는 지난 5월에도 퀸스와 브루클린에서 이와 유사한 복장의 사람들이 하수도에서 나오는 모습이 포착돼 경찰이 수색에 나선 바 있는데요.



이들이 하수도망에서 귀중품을 찾는 일종의 '보물 사냥꾼'일 가능성이 제기되기도 했습니다. 이번 영상이 5월 사건과 연관이 있는지는 아직 확인되지 않았습니다.



(구성: 양현이 / 영상편집: 서병욱 / 디자인: 이수민 / 출처: New York Post, Instagram 'ricardyfabre' , AKI AUTO CARE)/ 제작: 디지털뉴스부)